Нагадаємо, що раніше вихід цього сезону був під питанням через проблеми зі зйомками. Однак ми таки дочекалися, тож у матеріалі Кіно 24 дізнаєтеся, коли можна буде подивитися перший епізод нового сезону.
Коли прем'єра 3 сезону "Жіночого лікаря"?
Перший епізод 3-го сезону "Жіночого лікаря" відбудеться 15 вересня 2025 року. Кожна нова серія виходитиме о 20:00 на 1+1 з понеділка по четвер. Глядачі дуже тішаться з цього приводу, однак зазначають, що дуже прикро через маленьку кількість серій у третьому сезоні.
Ймовірно, це пов'язано із проблемами з виробництвом нового сезону.
У мережі можна прочитати шалену кількість коментарів від людей, які є справжніми фанатами цієї кіноісторії. Якщо ви є одним із них, то сьогодні на вас очікує особливий вечір за переглядом "Жіночого лікаря".
Що відомо про сюжет серіалу?
- Серіал "Жіночий лікар. Нове життя" набув популярності ще у 2023 році.
- Він розповідає про лікаря акушера-гінеколога Михайла Гончара, який є просто неймовірним спеціалістом. Гончар врятував уже сотні життів новонароджених малят та їхніх матерів.
- У третьому сезоні серіал зосередиться на нових викликах Михайла Гончара та його колег.
- Відомо, що у цьому сезоні буде ще більше складних виборів між минулим та майбутнім. Герої нові обставини змусить героїв переосмислювати своє життя, однак порятунок їхніх улюблених пацієнтів буде незмінним.