Нагадаємо, що раніше вихід цього сезону був під питанням через проблеми зі зйомками. Однак ми таки дочекалися, тож у матеріалі Кіно 24 дізнаєтеся, коли можна буде подивитися перший епізод нового сезону.

Коли прем'єра 3 сезону "Жіночого лікаря"?

Перший епізод 3-го сезону "Жіночого лікаря" відбудеться 15 вересня 2025 року. Кожна нова серія виходитиме о 20:00 на 1+1 з понеділка по четвер. Глядачі дуже тішаться з цього приводу, однак зазначають, що дуже прикро через маленьку кількість серій у третьому сезоні.

Ймовірно, це пов'язано із проблемами з виробництвом нового сезону.

У мережі можна прочитати шалену кількість коментарів від людей, які є справжніми фанатами цієї кіноісторії. Якщо ви є одним із них, то сьогодні на вас очікує особливий вечір за переглядом "Жіночого лікаря".

Що відомо про сюжет серіалу?