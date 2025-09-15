У матеріалі Кіно 24 ви дізнаєтесь імена тих, хто цього року увійшов до числа найкращих. Усі вони стали беззаперечними фаворитами сезону. До речі, дивіться також, хто здобув перемогу у 2024 році – за посиланням.
Хто став переможцем Еммі-2025?
- Найкращий драматичний серіал – "Пітт"
- Найкращий комедійний серіал – "Студія"
- Найкращий мінісеріал або серіал-антологія – "Юнацтво"
- Найкращий актор у драматичному серіалі – Ноа Уайлі у серіалі "Пітт"
- Найкраща акторка в драматичному серіалі – Брітт Лоуер у серіалі "Розрив"
- Найкращий актор у комедійному серіалі – Сет Роген у серіалі "Студія"
- Найкраща акторка в комедійному серіалі – Джин Смарт у серіалі "Хитрощі"
- Найкращий актор у мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі – Стівен Грем у серіалі "Юнацтво"
- Найкраща акторка в мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі – Крістін Міліоті у серіалі "Пінгвін"
- Найкраще реаліті-шоу – "Зрадники"
- Найкраще токшоу – "Вечірнє шоу зі Стівеном Кольбером"
- Найкращий сценарій драматичного серіалу – Ден Гілрой за серіал "Андор"
- Найкращий сценарій мінісеріалу, серіалу-антології або фільму – Джек Торн, Стівен Грем за "Юнацтво"
- Найкраща режисура драматичного серіалу – Адам Рендалл за серіал "Повільні коні"
- Найкраща режисура комедійного серіалу – Сет Роген за серіал "Студія"
- Найкраща режисура мінісеріалу, серіалу-антології або фільму – Філіп Барантіні за серіал "Юнацтво"
І це ще не усі переможці. Повний список можна дізнатись за посиланням.
Що відомо про Еммі-2025?
- Премія Еммі-2025 відгриміла в неділю 14 вересня.
- Усі телевізійні проєкти, які вийшли в ефір з 1 червня 2024 року по 31 травня 2025 року, можуть позмагатися за головну нагороду.
- Ведучим став комік Нейт Баргатце. До речі, він також був номінований у цьому році за свій стендап-спешл "Your Friend" на стримінгові платформі Netflix.
- Церемонія відбулась в самому центрі Лос-Анджелеса. На цій локації проводяться всі ключові телеподії в США.
- На найбільшу кількість номінацій номінований другий сезон серіалу "Розрив", зокрема, стрічку відмітили у 27 категоріях.
- Церемонію транслювали в прямому ефірі телеканалу CBS і на стримінговій платформі Paramount+.