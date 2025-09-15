У матеріалі Кіно 24 ви дізнаєтесь імена тих, хто цього року увійшов до числа найкращих. Усі вони стали беззаперечними фаворитами сезону. До речі, дивіться також, хто здобув перемогу у 2024 році – за посиланням.

Хто став переможцем Еммі-2025?

Найкращий драматичний серіал – "Пітт"

– "Пітт" Найкращий комедійний серіал – "Студія"

– "Студія" Найкращий мінісеріал або серіал-антологія – "Юнацтво"

– "Юнацтво" Найкращий актор у драматичному серіалі – Ноа Уайлі у серіалі "Пітт"

– Ноа Уайлі у серіалі "Пітт" Найкраща акторка в драматичному серіалі – Брітт Лоуер у серіалі "Розрив"

– Брітт Лоуер у серіалі "Розрив" Найкращий актор у комедійному серіалі – Сет Роген у серіалі "Студія"

– Сет Роген у серіалі "Студія" Найкраща акторка в комедійному серіалі – Джин Смарт у серіалі "Хитрощі"

– Джин Смарт у серіалі "Хитрощі" Найкращий актор у мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі – Стівен Грем у серіалі "Юнацтво"

– Стівен Грем у серіалі "Юнацтво" Найкраща акторка в мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі – Крістін Міліоті у серіалі "Пінгвін"

– Крістін Міліоті у серіалі "Пінгвін" Найкраще реаліті-шоу – "Зрадники"

– "Зрадники" Найкраще токшоу – "Вечірнє шоу зі Стівеном Кольбером"

– "Вечірнє шоу зі Стівеном Кольбером" Найкращий сценарій драматичного серіалу – Ден Гілрой за серіал "Андор"

– Ден Гілрой за серіал "Андор" Найкращий сценарій мінісеріалу, серіалу-антології або фільму – Джек Торн, Стівен Грем за "Юнацтво"

– Джек Торн, Стівен Грем за "Юнацтво" Найкраща режисура драматичного серіалу – Адам Рендалл за серіал "Повільні коні"

– Адам Рендалл за серіал "Повільні коні" Найкраща режисура комедійного серіалу – Сет Роген за серіал "Студія"

– Сет Роген за серіал "Студія" Найкраща режисура мінісеріалу, серіалу-антології або фільму – Філіп Барантіні за серіал "Юнацтво"

І це ще не усі переможці. Повний список можна дізнатись за посиланням.

Що відомо про Еммі-2025?