У матеріалі Кіно 24 ви дізнаєтеся імена тих, хто здобув визнання та потрапив до списку найкращих. Дивіться список переможців і дізнайтеся, які серіали стали абсолютними фаворитами цього року.
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Відбулася церемонія нагородження Еммі: список переможців
- Найкращий драматичний серіал – "Сьогун";
Зауважимо, "Сьогун", де розповідається про англійського моряка в Японії, здобув рекордні 18 статуеток, встановивши новий рекорд за кількістю перемог в одному сезоні.
"Сьогун": дивіться трейлер онлайн
- Найкращий комедійний серіал – "Хитрощі";
"Хитрощі": дивіться трейлер онлайн
- Найкраща акторка у драматичному серіалі – Анна Саваї, "Сьогун";
- Найкращий актор у драматичному серіалі – Хіроюкі Санада, "Сьогун";
- Найкраща акторка у комедійному серіалі – Джин Смарт, "Хитрощі";
- Найкращий актор у комедійному серіалі – Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь";
"Ведмідь": дивіться трейлер онлайн
- Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі – Біллі Крудап, "Ранкове шоу";
"Ранкове шоу": дивіться трейлер онлайн
- Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі – Елізабет Дебікі, "Корона";
"Корона": дивіться трейлер онлайн
- Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі – Ебон Мосс-Бакрак, "Ведмідь";
- Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі – Ліза Колон-Зайас, "Ведмідь";
- Найкращий мінісеріал – "Оленя";
"Оленя": дивіться трейлер онлайн
- Найкраща акторка у мінісеріалі – Джоді Фостер, "Справжній детектив: Нічна країна";
"Справжній детектив: Нічна країна": дивіться трейлер онлайн
- Найкращий актор у мінісеріалі – Річард Гедд, "Оленя".
Церемонія вручення Еммі: що відомо
Премія Еммі – одна з найпрестижніших нагород у світі телебачення, яка відзначає видатні досягнення в телевізійній індустрії. Ось кілька ключових моментів про цю премію:
- Історія: Премія Еммі була заснована в 1949 році Американською академією телебачення. Перша церемонія нагородження відбулася в 1949 році в Лос-Анджелесі.
- Категорії: Нагороди присуджуються в різних категоріях, включаючи найкращий драматичний і комедійний серіал, найкращі актори та акторки, режисери, сценаристи та інші. Існують також спеціальні категорії для телевізійних фільмів і мінісеріалів.
- Церемонія: Щорічна церемонія нагородження проводиться в Лос-Анджелесі. Вона зазвичай проходить у вересні та транслюється на телебаченні.
- Трофей: Переможці отримують статуетку у формі чоловічої фігури з антеною, яка символізує радіо і телебачення.
- Вплив: Премія Еммі має великий вплив на кар'єри акторів, режисерів, сценаристів і продюсерів, а також на популярність телешоу.