У матеріалі Кіно 24 ви дізнаєтеся імена тих, хто здобув визнання та потрапив до списку найкращих. Дивіться список переможців і дізнайтеся, які серіали стали абсолютними фаворитами цього року.

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Відбулася церемонія нагородження Еммі: список переможців

Найкращий драматичний серіал – "Сьогун";

Зауважимо, "Сьогун", де розповідається про англійського моряка в Японії, здобув рекордні 18 статуеток, встановивши новий рекорд за кількістю перемог в одному сезоні.

"Сьогун": дивіться трейлер онлайн

Найкращий комедійний серіал – "Хитрощі";

"Хитрощі": дивіться трейлер онлайн

Найкраща акторка у драматичному серіалі – Анна Саваї, "Сьогун";

– Анна Саваї, "Сьогун"; Найкращий актор у драматичному серіалі – Хіроюкі Санада, "Сьогун";

– Хіроюкі Санада, "Сьогун"; Найкраща акторка у комедійному серіалі – Джин Смарт, "Хитрощі";

– Джин Смарт, "Хитрощі"; Найкращий актор у комедійному серіалі – Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь";

"Ведмідь": дивіться трейлер онлайн

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі – Біллі Крудап, "Ранкове шоу";

"Ранкове шоу": дивіться трейлер онлайн

Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі – Елізабет Дебікі, "Корона";

"Корона": дивіться трейлер онлайн

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі – Ебон Мосс-Бакрак, "Ведмідь";

– Ебон Мосс-Бакрак, "Ведмідь"; Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі – Ліза Колон-Зайас, "Ведмідь";

– Ліза Колон-Зайас, "Ведмідь"; Найкращий мінісеріал – "Оленя";

"Оленя": дивіться трейлер онлайн

Найкраща акторка у мінісеріалі – Джоді Фостер, "Справжній детектив: Нічна країна";

"Справжній детектив: Нічна країна": дивіться трейлер онлайн

Найкращий актор у мінісеріалі – Річард Гедд, "Оленя".

Церемонія вручення Еммі: що відомо

Премія Еммі – одна з найпрестижніших нагород у світі телебачення, яка відзначає видатні досягнення в телевізійній індустрії. Ось кілька ключових моментів про цю премію: