У матеріалі Кіно 24 ви дізнаєтеся імена тих, хто здобув визнання та потрапив до списку найкращих. Дивіться список переможців і дізнайтеся, які серіали стали абсолютними фаворитами цього року.

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Відбулася церемонія нагородження Еммі: список переможців

  • Найкращий драматичний серіал – "Сьогун";

Зауважимо, "Сьогун", де розповідається про англійського моряка в Японії, здобув рекордні 18 статуеток, встановивши новий рекорд за кількістю перемог в одному сезоні.

"Сьогун": дивіться трейлер онлайн

  • Найкращий комедійний серіал – "Хитрощі";

"Хитрощі": дивіться трейлер онлайн

  • Найкраща акторка у драматичному серіалі – Анна Саваї, "Сьогун";
  • Найкращий актор у драматичному серіалі – Хіроюкі Санада, "Сьогун";
  • Найкраща акторка у комедійному серіалі – Джин Смарт, "Хитрощі";
  • Найкращий актор у комедійному серіалі – Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь";

"Ведмідь": дивіться трейлер онлайн

  • Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі – Біллі Крудап, "Ранкове шоу";

"Ранкове шоу": дивіться трейлер онлайн

  • Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі – Елізабет Дебікі, "Корона";

"Корона": дивіться трейлер онлайн

  • Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі – Ебон Мосс-Бакрак, "Ведмідь";
  • Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі – Ліза Колон-Зайас, "Ведмідь";
  • Найкращий мінісеріал – "Оленя";

"Оленя": дивіться трейлер онлайн

  • Найкраща акторка у мінісеріалі – Джоді Фостер, "Справжній детектив: Нічна країна";

"Справжній детектив: Нічна країна": дивіться трейлер онлайн

  • Найкращий актор у мінісеріалі – Річард Гедд, "Оленя".

Церемонія вручення Еммі: що відомо

Премія Еммі – одна з найпрестижніших нагород у світі телебачення, яка відзначає видатні досягнення в телевізійній індустрії. Ось кілька ключових моментів про цю премію:

  • Історія: Премія Еммі була заснована в 1949 році Американською академією телебачення. Перша церемонія нагородження відбулася в 1949 році в Лос-Анджелесі.
  • Категорії: Нагороди присуджуються в різних категоріях, включаючи найкращий драматичний і комедійний серіал, найкращі актори та акторки, режисери, сценаристи та інші. Існують також спеціальні категорії для телевізійних фільмів і мінісеріалів.
  • Церемонія: Щорічна церемонія нагородження проводиться в Лос-Анджелесі. Вона зазвичай проходить у вересні та транслюється на телебаченні.
  • Трофей: Переможці отримують статуетку у формі чоловічої фігури з антеною, яка символізує радіо і телебачення.
  • Вплив: Премія Еммі має великий вплив на кар'єри акторів, режисерів, сценаристів і продюсерів, а також на популярність телешоу.