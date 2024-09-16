В материале Кино 24 вы узнаете имена тех, кто получил признание и попал в список лучших. Смотрите список победителей и узнайте, какие сериалы стали абсолютными фаворитами этого года.

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Состоялась церемония награждения Эмми: список победителей

Лучший драматический сериал – "Сегун";

Заметим, "Сегун", где рассказывается об английском моряке в Японии, получил рекордные 18 статуэток, установив новый рекорд по количеству побед в одном сезоне.

"Сегун": смотрите трейлер онлайн

Лучший комедийный сериал – "Хитрости";

"Хитрости": смотрите трейлер онлайн

Лучшая актриса в драматическом сериале – Анна Саваи, "Сегун";

– Анна Саваи, "Сегун"; Лучший актер в драматическом сериале – Хироюки Санада, "Сегун";

– Хироюки Санада, "Сегун"; Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт, "Хитрости";

– Джин Смарт, "Хитрости"; Лучший актер в комедийном сериале – Джереми Аллен Уайт, "Медведь";

"Медведь": смотрите трейлер онлайн

Лучший актер второго плана в драматическом сериале – Билли Крудап, "Утреннее шоу";

"Утреннее шоу": смотрите трейлер онлайн

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале – Элизабет Дебики, "Корона";

"Корона": смотрите трейлер онлайн

Лучший актер второго плана в комедийном сериале – Эбон Мосс-Бакрак, "Медведь";

– Эбон Мосс-Бакрак, "Медведь"; Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале – Лиза Колон-Зайас, "Медведь";

– Лиза Колон-Зайас, "Медведь"; Лучший мини-сериал – "Оленька";

"Оленька": смотрите трейлер онлайн

Лучшая актриса в мини-сериале – Джоди Фостер, "Настоящий детектив: Ночная страна";

"Настоящий детектив: Ночная страна": смотрите трейлер онлайн

Лучший актер в мини-сериале – Ричард Хэдд, "Оленя".

Церемония вручения Эмми: что известно

Премия Эмми – одна из самых престижных наград в мире телевидения, которая отмечает выдающиеся достижения в телевизионной индустрии. Вот несколько ключевых моментов об этой премии: