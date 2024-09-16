В материале Кино 24 вы узнаете имена тех, кто получил признание и попал в список лучших. Смотрите список победителей и узнайте, какие сериалы стали абсолютными фаворитами этого года.

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Состоялась церемония награждения Эмми: список победителей

  • Лучший драматический сериал – "Сегун";

Заметим, "Сегун", где рассказывается об английском моряке в Японии, получил рекордные 18 статуэток, установив новый рекорд по количеству побед в одном сезоне.

"Сегун": смотрите трейлер онлайн

  • Лучший комедийный сериал – "Хитрости";

"Хитрости": смотрите трейлер онлайн

  • Лучшая актриса в драматическом сериале – Анна Саваи, "Сегун";
  • Лучший актер в драматическом сериале – Хироюки Санада, "Сегун";
  • Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт, "Хитрости";
  • Лучший актер в комедийном сериале – Джереми Аллен Уайт, "Медведь";

"Медведь": смотрите трейлер онлайн

  • Лучший актер второго плана в драматическом сериале – Билли Крудап, "Утреннее шоу";

"Утреннее шоу": смотрите трейлер онлайн

  • Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале – Элизабет Дебики, "Корона";

"Корона": смотрите трейлер онлайн

  • Лучший актер второго плана в комедийном сериале – Эбон Мосс-Бакрак, "Медведь";
  • Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале – Лиза Колон-Зайас, "Медведь";
  • Лучший мини-сериал – "Оленька";

"Оленька": смотрите трейлер онлайн

  • Лучшая актриса в мини-сериале – Джоди Фостер, "Настоящий детектив: Ночная страна";

"Настоящий детектив: Ночная страна": смотрите трейлер онлайн

  • Лучший актер в мини-сериале – Ричард Хэдд, "Оленя".

Церемония вручения Эмми: что известно

Премия Эмми – одна из самых престижных наград в мире телевидения, которая отмечает выдающиеся достижения в телевизионной индустрии. Вот несколько ключевых моментов об этой премии:

  • История: Премия Эмми была учреждена в 1949 году Американской академией телевидения. Первая церемония награждения состоялась в 1949 году в Лос-Анджелесе.
  • Категории: Награды присуждаются в различных категориях, включая лучший драматический и комедийный сериал, лучшие актеры и актрисы, режиссеры, сценаристы и другие. Существуют также специальные категории для телевизионных фильмов и мини-сериалов.
  • Церемония: Ежегодная церемония награждения проводится в Лос-Анджелесе. Она обычно проходит в сентябре и транслируется по телевидению.
  • Трофей: Победители получают статуэтку в форме мужской фигуры с антенной, которая символизирует радио и телевидение.
  • Влияние: Премия Эмми имеет большое влияние на карьеры актеров, режиссеров, сценаристов и продюсеров, а также на популярность телешоу.