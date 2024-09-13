Сюжет розповідає про шкільне кохання двох молодих людей, яке, попри те, що було раптово перерване, залишило незабутній слід у їхніх серцях. У матеріалі Кіно 24 ви зможете дізнатися більше про сюжет серіалу, його ключових персонажів та дізнатися, чому "Поклик кохання" варто переглянути кожному.

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Про що серіал "Поклик кохання"

Сюжет серіалу розповідає історію шкільного кохання двох молодих людей – Ані та Андрія. Їхні стосунки обірвалися на тривалий час, але доля підготувала їм нову зустріч через багато років. Події серіалу відбуваються на тлі війни, яка кардинально змінила життя обох героїв, надавши їм шанс почати все спочатку.

Після повернення в рідне місто, Аня та Андрій знову зустрічаються, і їхнє давно забуте кохання спалахує з новою силою. Однак тепер їм доведеться пройти через безліч перешкод, включаючи біль втрат, життєві виклики та спогади про минуле. Головне питання серіалу – чи зможуть вони подолати всі труднощі та зберегти своє кохання, попри всі зміни в їхньому житті?

"Поклик кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу

Акторський склад серіалу

Головну жіночу роль у серіалі виконала талановита акторка з Кам'янського Зоряна Марченко. Її гра в тандемі із Сергієм Стрельніковим створила на екрані зворушливу історію двох шкільних закоханих, яких розлучила доля. Проте, попри роки розлуки та випробування, їхні серця залишилися нерозривно пов'язаними.

У стрічці знялися також Ольга Атанасова-Лук'яненко, Костянтин Октябрський, Катерина Вишнева, Олександр Форманчук, Сергій Кисіль та Поліна Носихіна.

Як відреагували глядачі на перші епізоди

Глядачі в захваті від перегляду перших серій серіалу й активно діляться своїми враженнями в мережі. Ось кілька коментарів:

"Минуле може стати майбутнім! Аксіома буття героїв серіалу! Схоже, що воно ще не раз постукає у двері героїв серіалу, нагадає про себе новими, бурхливими почуттями та віражами долі!"

"Який тяжкий серіал, болючий... А актори – суперові! Дуже дякую за майстерність і за солов'їну українську мову."

"Невже діти зараз такі жорстокі? Щось мені здається дуже перестарались."

"Актори грають неймовірно!"

Якщо ви досі не обрали стрічку, яку переглянете на вихідних, дивіться "Поклик кохання".