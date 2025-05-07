Раніше колега Ісаєнка, Анастасія Цимбалару, ділилася, що третій сезон перебуває в процесі продакшну. Та тепер Андрій приголомшив зізнанням: новий сезон може так і не вийти. Про це актор розповів в інтерв'ю для Кіно 24.

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Андрій Ісаєнко про 3 сезон серіалу "Жіночий лікар. Нове життя"

Андрій Ісаєнко чесно зізнався, що наразі не бере участі у зйомках нового сезону "Жіночого лікаря" через певні складнощі. За його словами, третій сезон розпочали знімати, встигли відзняти 11 серій, але потім процес зупинився. Що буде далі з проєктом та що стало причиною такої зупинки – поки невідомо.

Він (серіал "Жіночий лікар. Нове життя – Кіно 24) зараз не знімається через складнощі. Ми почали знімати третій сезон, зняли 11 серій і все зупинилося… Побачимо, що буде далі з проєктом,

– зізнався Андрій.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

До речі, Андрій Ісаєнко виконав головну роль талановитого акушера-гінеколога Михайла Гончара у популярному серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". Стрічка швидко завоювала серця багатьох українців, тож новина про те, що продовження може не відбутися, без сумніву засмутить чимало прихильників.

Повне інтерв'ю з Андрієм Ісаєнком читайте скоро на Кіно 24.