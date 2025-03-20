У грудні минулого року канал "1+1" оголосив про старт зйомок третього сезону серіалу. Однак питання, яке хвилювало багатьох фанатів, було одним із найактуальніших: чи буде присутня героїня Анастасії Цимбалару у новому сезоні? Акторка чесно відповіла для Кіно 24.

Рекомендуємо З шалено високим рейтингом: Netflix підкорив кримінальний мінісеріал, про який гудить уся мережа

Чи з'явиться героїня Анастасії Цимбалару у 3 сезоні "Жіночого лікаря": акторка чесно відповіла

Анастасія Цимбалару зізналась, що не знімається у 3 сезоні серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Вона повідомила, що історія її героїні добігла кінця, але зазначила, що фанати зможуть побачити її у новому, ще більш захопливому серіалі.

Історія моєї героїні добігла кінця. Але ще буде можливість порадувати всіх прихильників новим, і навіть більш захопливим серіалом,

– каже Цимбалару.

Повне інтерв'ю читайте згодом на сайті Кіно 24

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

Акторка поділилась, що незабаром відбудеться прем'єра нового медичного серіалу "Материнський інстинкт", в якому вона виконала головну роль. Цей проєкт особливий для неї, адже це був останній серіал, знятий у мирний час, оскільки зйомки завершилися буквально за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення.