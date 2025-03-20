В декабре прошлого года канал "1+1" объявил о старте съемок третьего сезона сериала. Однако вопрос, который волновал многих фанатов, был одним из самых актуальных: будет ли присутствовать героиня Анастасии Цимбалару в новом сезоне? Актриса честно ответила для Кино 24.

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Появится ли героиня Анастасии Цимбалару в 3 сезоне "Женского доктора": актриса честно ответила

Анастасия Цимбалару призналась, что не снимается в 3 сезоне сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Она сообщила, что история ее героини подошла к концу, но отметила, что фанаты смогут увидеть ее в новом, еще более увлекательном сериале.

История моей героини подошла к концу. Но еще будет возможность порадовать всех поклонников новым, и даже более увлекательным сериалом,

– говорит Цымбалару.

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"Женский доктор. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала

Актриса поделилась, что вскоре состоится премьера нового медицинского сериала "Материнский инстинкт", в котором она исполнила главную роль. Этот проект особенный для нее, ведь это был последний сериал, снятый в мирное время, поскольку съемки завершились буквально за несколько дней до начала полномасштабного вторжения.