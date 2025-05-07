Кіно 24 зібрало для вас фільми та серіали, які можна подивитись, поки триває обрання нового Папи Римського. До речі, ви також можете переглянути стрічку "Конклав" 2024 року.

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"Новий Папа"

За сюжетом, перший публічний виступ та емоційна різдвяна промова у Венеції завершилися для наймолодшого понтифіка в історії трагічно: Ленні Белардо, помітивши пару, яку вважає своїми ймовірними батьками, втрачає свідомість і впадає в кому.

Поки кардинали намагаються втримати ситуацію під контролем, титул Папи Римського пропонують Джону Бренноксу – англійському аристократу з ідеями, які чудово узгоджуються з офіційною лінією Ватикану щодо збереження католицької традиції. І лише час покаже, чим це все для них обернеться.

"Новий Папа": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Два Папи"

Це щира та подекуди відверта стрічка про двох останніх Пап Римських, справжні цінності, необхідність змін і сміливість ставити під сумнів усталені погляди.

У центрі сюжету – стосунки між Бенедиктом XVI та Франциском, їхні глибокі дискусії та суперечки про майбутнє Католицької церкви й напрям, у якому вона має рухатися.

"Два Папи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Янголи та демони"

У Ватикані розпочинається Конклав – вибори нового Папи Римського. Але спокій церковних стін порушує неочікуване повернення таємничої організації "Ілюмінати", яку давно вважали зниклою. Світ дізнається про них через зухвалий акт – викрадення антиречовини з секретної лабораторії, здатної стерти з лиця землі ціле місто, включно з Ватиканом.

"Янголи та демони": дивіться онлайн трейлер фільму

Щоб підтвердити серйозність намірів, Ілюмінати беруть у заручники чотирьох кардиналів – фаворитів на папський престол – і погрожують розправою. Терористи нагнітають паніку, транслюючи серію вибухів у реальному часі, які невблаганно ведуть до катастрофи.