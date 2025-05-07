Кіно 24, посилаючись на Netflix, зібрали абсолютно різножанрові проєкти. Обирайте свого фаворита та занурюйтесь у світ нових і захопливих серіалів.

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"Чотири пори року"

Сюжет цієї стрічки розгортається навколо трьох подружніх пар. Їхня багаторічна дружба несподівано опиняється під загрозою. Звична традиція спільного відпочинку кожні три місяці раптово дає тріщину, коли одна з пар вирішує розлучитися.

"Чотири пори року": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Етернавт"

У центрі історії – Хуан Сальво, який разом із групою вцілілих намагається протистояти загадковій інопланетній загрозі. Після катастрофічного снігопаду, що знищив мільйони життів, світ опинився під впливом невидимої сили, яка керує всім, що залишилося.

"Етернавт": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ти" 5 сезон

Коли харизматичний менеджер книгарні знайомиться з амбітною молодою письменницею, для нього все стає кришталево ясним: вона належить тільки йому.

За допомогою соцмереж він ретельно вивчає кожну деталь її життя, аби стати для неї "ідеальним" чоловіком. Та те, що починалося як романтичне захоплення, швидко перетворюється на небезпечну одержимість.

"Ти": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серед найпопулярніших серіалів на Netflix також опинились такі стрічки:

"Астерікс і Обелікс: поєдинок вождів"

"Злі духи"

"Садівник"

"Ти" 1 сезон

"Чорне дзеркало"

"Скляний купол"

"Ти" 2 сезон

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь уже сьогодні.

До речі, на Netflix вийшов ще один український фільм з Лесею Нікітюк в головних ролях: що це за стрічка.