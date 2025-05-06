Окрім Анни Іванової, яка зіграла головну роль, у серіалі знялися також Олександр Третьяченко, Валерія Ходос, Дар'я Плендер та Анастасія Нестеренко. Разом вони створили проникливу історію, яка не залишає байдужими. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет та де дивитись стрічку.

Рекомендуємо Ще не відчули радості материнства: 3 популярні українські акторки, які не мають дітей

Що відомо про серіал "Ціна втечі"

За сюжетом серіалу "Ціна втечі", головна героїня Марта з дитинства жила у родині прийомних батьків, нічого не знаючи про свою біологічну сім'ю. Попри зовнішню стабільність, дівчина ніколи не почувалася по-справжньому рідною у цьому домі. Її єдиною підтримкою та джерелом тепла була шкільна вчителька – жінка, яку Марта вважала своїм ангелом-охоронцем.

"Ціна втечі": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

Та все змінюється, коли прийомні батьки, не зважаючи на бажання дівчини, вирішують видати її заміж за некоханого чоловіка. Марта не готова жертвувати власним життям заради чужої волі, тому приймає доленосне рішення – втекти. Цей крок стає початком її непростого, але важливого шляху до себе.

Втеча дарує їй шанс на нове життя, та Марта ще не знає, що попереду на неї чекають неочікувані події, складні випробування і непрості зустрічі, які можуть або зламати її, або зробити сильнішою.

Серіал "Ціна втечі" доступний для перегляду безплатно на YouTube. Якщо ви ще не бачили цю історію – саме час надолужити. Переходьте за посиланням і насолоджуйтеся українською драмою, яка не залишить вас байдужими.

До речі, на Netflix вийде ще один український фільм з Лесею Нікітюк в головних ролях. За посиланням дізнаєтесь, що це за стрічка.