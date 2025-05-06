Кіно 24 зібрало добірку українських зірок, які поки не стали мамами. У матеріалі дізнаєтесь, хто з популярних акторок ще не відчув радості материнства.

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Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару офіційно повідомила про розрив із чоловіком у березні 2024 року. Їхній шлюб тривав близько десяти років, однак за цей час пара так і не стала батьками. Попри тривалі стосунки, актори не поспішали з дітьми, ймовірно, зосереджуючись на кар'єрі та творчих проєктах.

Після розлучення Анастасія вирішила приділити більше уваги собі – своєму внутрішньому стану, самореалізації та відновленню емоційного балансу. За її словами, нині вона не перебуває у жодних романтичних стосунках, тож питання материнства наразі навіть не стоїть.

До речі, Настя Цимбалару та її колишній чоловік заінтригували спільним відео: невже вони знову разом.

Таїсія Хвостова

Таїсія Хвостова з чоловіком вже багато років разом і вважаються однією з найміцніших пар українського акторського середовища. Закохані офіційно узаконили свої стосунки 9 вересня 2022 року.

Пара неодноразово з'являлася разом на екрані – вони активно знімаються у спільних проєктах, демонструючи чудову акторську й особисту хімію. Проте, попри тривалі стосунки, дітей у подружжя поки що немає.

Чи планують Ярослав і Таїсія поповнення в найближчому майбутньому – невідомо. Пара рідко ділиться особистими деталями у ЗМІ, тому це питання залишається відкритим.

Катерина Кузнецова

Акторка зізнавалась, що для неї питання заміжжя чи пишного весілля не є пріоритетом. Натомість головним у її житті вона вважає материнство – саме ця мрія займає особливе місце в її серці.

Попри щире бажання стати мамою, Катерина не поспішає з цим кроком. Вона зважено ставиться до батьківства і хоче, щоб усе відбулося у правильний момент. Зараз у зірки є наречений, однак пара поки що не узаконила свої стосунки офіційно.

Утім, Кузнецова не приховує, що мріє про дитину й вірить, що цей етап обов'язково настане. Для неї важливо, аби материнство було усвідомленим, наповненим любов'ю та стабільністю – незалежно від того, чи є в паспорті штамп про шлюб.