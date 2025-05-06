Кино 24 собрало подборку украинских звезд, которые пока не стали мамами. В материале узнаете, кто из популярных актрис еще не почувствовал радости материнства.

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Анастасия Цимбалару

Анастасия Цимбалару официально сообщила о разрыве с мужем в марте 2024 года. Их брак длился около десяти лет, однако за это время пара так и не стала родителями. Несмотря на длительные отношения, актеры не спешили с детьми, вероятно, сосредотачиваясь на карьере и творческих проектах.

После развода Анастасия решила уделить больше внимания себе – своему внутреннему состоянию, самореализации и восстановлению эмоционального баланса. По ее словам, сейчас она не находится ни в каких романтических отношениях, поэтому вопрос материнства пока даже не стоит.

Кстати, Настя Цимбалару и ее бывший муж заинтриговали совместным видео: неужели они снова вместе.

Таисия Хвостова

Таисия Хвостова с мужем уже много лет вместе и считаются одной из самых крепких пар украинской актерской среды. Влюбленные официально узаконили свои отношения 9 сентября 2022 года.

Пара неоднократно появлялась вместе на экране – они активно снимаются в совместных проектах, демонстрируя замечательную актерскую и личную химию. Однако, несмотря на длительные отношения, детей у супругов пока нет.

Планируют ли Ярослав и Таисия пополнение в ближайшем будущем – неизвестно. Пара редко делится личными деталями в СМИ, поэтому этот вопрос остается открытым.

Екатерина Кузнецова

Актриса признавалась, что для нее вопрос замужества или пышной свадьбы не является приоритетом. Зато главным в ее жизни она считает материнство – именно эта мечта занимает особое место в ее сердце.

Несмотря на искреннее желание стать мамой, Екатерина не спешит с этим шагом. Она взвешенно относится к отцовству и хочет, чтобы все произошло в правильный момент. Сейчас у звезды есть жених, однако пара пока не узаконила свои отношения официально.

Впрочем, Кузнецова не скрывает, что мечтает о ребенке и верит, что этот этап обязательно наступит. Для нее важно, чтобы материнство было осознанным, наполненным любовью и стабильностью – независимо от того, есть ли в паспорте штамп о браке.