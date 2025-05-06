В последнее время экс-супруги радует поклонников юмористическими роликами, где они появляются вместе в кадре. В материале Кино 24 со ссылкой на инстаграм актеров покажем ролик, который на этот раз взорвал сеть.

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Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов взорвали сеть юмористическим роликом: что пишут поклонники

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов снова оказались в центре внимания поклонников – на этот раз благодаря новому юмористическому видео, которое пара опубликовала в своих соцсетях. В ролике Анастасия с иронией комментирует действия своего бывшего мужа, будто руководит каждым его шагом: подсказывает, что ему делать, как двигаться и как себя вести. В какой-то момент актриса в шутку добавляет фразу: "Боже, как он сам без меня?"

Ролик сразу собрал тысячи просмотров и комментариев. В сети появилось немало предположений, что между экс-возлюбленными может произойти воссоединение. Некоторые фанаты прямо пишут, что надеются увидеть их вместе снова не только в кадре, но и в жизни. Другие же отмечают отличное чувство юмора пары и называют их отношения примером того, как можно сохранить тепло и дружбу после разрыва.

Кстати, это уже не впервые, когда Анастасия и Григорий публикуют подобные ролики. Ранее поклонники уже видели видео, на котором Настя якобы убегает от бывшего.

Зрители в восторге от таких отношений, а некоторые до сих пор выражает надежду, что они снова станут парой.

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