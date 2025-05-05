Особенно, если это турецкая лента о любви и страсти. В материале Кино 24 расскажем вам больше о сюжете сериала "Постучи в мою дверь".

Смотрите также 3 легендарные боевики, которые держат в напряжении до последней минуты

О чем сюжет популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь"

Эта лента в свое время просто покорила зрителей по всему миру. В центре сюжета целеустремленная и харизматичная Эда.

В детстве она потеряла родителей, которые погибли при трагических обстоятельствах. Несмотря на это, Эда выросла сильной и независимой.

Девушка учится на ландшафтного архитектора и имеет большие планы на будущее. Ее мечта – пройти стажировку в Италии, где сейчас живет ее парень Дженк. Казалось бы, все идет по идеальному сценарию. Но в один миг все рушится: Эда неожиданно узнает, что потеряла стипендию, которая была ее билетом к новым возможностям. Как оказывается, грант, который предоставляла известная архитектурная компания Art Life, отменено без предупреждения.

"Постучись в мою дверь": смотрите онлайн трейлер сериала

На выпускном вечере Эда случайно сталкивается с владельцем Art Life – молодым, харизматичным и уверенным в себе архитектором Серканом Болатом. На этот раз девушка решает отстоять себя и сказать бизнесмену все, что она о нем думает.

И это только начало их споров. Однако за этими конфликтами кроется нечто большее. Судьба подготовила для Эды и Серкана неожиданную историю – полную разногласий, эмоций, личных вызовов и, конечно же, чувств, которые навсегда изменят их жизнь.

Кстати, мы собрали для вас 10 самых популярных фильмов на Netflix, которые стали фаворитами украинских зрителей.