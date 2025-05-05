Особливо, якщо це турецька стрічка про кохання та пристрасть. У матеріалі Кіно 24 розповімо вам більше про сюжет серіалу "Постукай в мої двері".

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Про що сюжет популярного турецького серіалу "Постукай в мої двері"

Ця стрічка свого часу просто підкорила глядачів по всьому світу. У центрі сюжету цілеспрямована та харизматична Еда.

У дитинстві вона втратила батьків, які загинули за трагічних обставин. Попри це, Еда виросла сильною й незалежною.

Дівчина навчається на ландшафтного архітектора й має великі плани на майбутнє. Її мрія – пройти стажування в Італії, де нині живе її хлопець Дженк. Здавалося б, усе йде за ідеальним сценарієм. Але в одну мить усе руйнується: Еда несподівано дізнається, що втратила стипендію, яка була її квитком до нових можливостей. Як виявляється, грант, який надавала відома архітектурна компанія Art Life, скасовано без попередження.

"Постукай в мої двері": дивіться онлайн трейлер серіалу

На випускному вечорі Еда випадково стикається з власником Art Life – молодим, харизматичним і впевненим у собі архітектором Серканом Болатом. Цього разу дівчина вирішує відстояти себе й сказати бізнесменові все, що вона про нього думає.

І це лише початок їхніх суперечок. Проте за цими конфліктами криється дещо більше. Доля підготувала для Еди й Серкана несподівану історію – сповнену розбіжностей, емоцій, особистих викликів і, звісно ж, почуттів, які назавжди змінять їхнє життя.

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