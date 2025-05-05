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"Смертельна зброя"

Мартін Ріггс – не типовий коп. Його бойові навички та самогубна зухвалість роблять його справжньою "смертельною зброєю" не лише для ворогів, а й для потенційного напарника.

Роджер Мертох – досвідчений детектив, турботливий батько, власник затишного будинку й людина, яка мріє про спокійну пенсію.

Тож уявіть його реакцію, коли новим напарником стає Ріггс – безстрашний і абсолютно шалений поліцейський, якому вже нічого втрачати.

"Смертельна зброя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тигр підкрадається, дракон ховається"

Легендарний воїн XIX століття Лі Мубай володів унікальним нефритовим мечем під назвою "Зелена доля". Коли він передав цю неоціненну реліквію своїй коханій, посвяченій у таємниці бойового мистецтва, сталося несподіване – меч зник. У крадіжці запідозрили таємничу й відважну красуню Джейд Фокс, яку силоміць готували до шлюбу з нелюбим чоловіком.

"Тигр підкрадається, дракон ховається": дивіться онлайн трейлер фільму

"Довбуш"

На початку XVIII століття мешканці Карпат страждали від гніту польської шляхти. Брати Олекса та Іван Довбуші стали тими, хто не захотів миритися з безправ'ям.

У світі жорстокості, лицемірства та жадібності, на тлі втрати рідних, Олекса прагне не лише знайти власне щастя, а й вибороти кращу долю для свого народу.

"Довбуш": дивіться онлайн трейлер фільму

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