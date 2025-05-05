Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання OBOZ.UA. У матеріалі дізнаєтесь, як Тишкевич звернулась до СБУ через пропагандистську позицію Байрак.

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Катерина Тишкевич про зрадницю Оксану Байрак

Катерина Тишкевич зізналася, що колись любила Оксану Байрак як режисерку. Проте, за її словами, після початку повномасштабного вторгнення, коли Байрак почала вести пропагандистські етери в соцмережах, вона була шокована.

До речі, режисерка втекла до Росії уже після початку великої війни в Україні. За посиланням дізнаєтесь, де зараз і чим займається зрадниця Оксана Байрак.

Акторка зазначила, що публічно заявила про цілковиту розбіжність у поглядах та підкреслила, що не поділяє дій Оксани Байрак. Вона попросила більше не асоціювати її з цією людиною. За словами Тишкевич, того ж дня Байрак зателефонувала їй з вимогою видалити допис і навіть заявила, що Катерина має перед нею перепросити.

Може, я дійсно трохи грубо сказала, що вона, ймовірно, не при тямі, але мені не соромно за це. Повідомила їй, що ми розриваємо будь-які стосунки, заблокувала скрізь. З того часу ми не спілкуємося, хоча з її боку були намагання,

– розповіла Тишкевич.



Оксана Байрак / Фото з інстаграму режисерки

Акторка зазначила, що була готова боротися за те, щоб Оксана Байрак не продовжувала поширювати ворожу пропаганду, зокрема дописи із меседжами на кшталт "все не так однозначно".

Катерина навіть звернулася до знайомих у СБУ з проханням звернути увагу на цю ситуацію, і, за її словами, нібито навіть було відкрито справу. Утім, згодом стало відомо, що Оксана спокійно виїхала до Росії.