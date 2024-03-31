Тому вже тоді її позиція була очевидною для всіх розсудливих людей. Читайте у матеріалі Кіно 24, де зараз скандальна режисерка і що каже про свій "патріотизм".

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Де зараз Оксана Байрак

Запроданка Оксана Байрак, яка відома своїми проросійськими поглядами, зрадила Україну. Ще до початку повномасштабної війни вона була відома своїми скандальними висловлюваннями на підтримку Путіна, а під час російського вторгнення в Україну взагалі висловила підтримку окупантам. Попри це, вона продовжувала перебувати в країні та публікувала фото, відзначаючи Одеську область.

Однак, як виявилося, Байрак вже давно виїхала до Росії. На своїх закритих від українців сторінках у соціальних мережах вона хизується своїми прогулянками по Санкт-Петербургу та обіймами з актором-путіністом Антоном Батирєвим.



Оксана Байрак зрадила Україну / Скриншот Kulturnaya_Prachechnaya

Зараз запроданка зізнається у коханні "найкрасивішому і найстійкішому місту у Всесвіті" російському "Пітеру". А також займається роботою над восьмисерійною російською мелодрамою під назвою "Дождь на исходе лета".

У переліку команди фігурує ім'я Оксани Байрак, проте з невідомих причин вона зазначена як Фрося Касьян. Користувачі мережі жартували, що режисерка працює "під прикриттям".

Байрак заявила, що вона – найбільша патріотка своєї країни

Під час прямого ефіру в інстаграмі, Байрак заявила, що "обов'язково повернеться до Одеси", де перебувала на початку великої війни. Вона чомусь переконана, що в Києві її зустрінуть з відкритими обіймами.

Я не лише з України. Я – українка! Зазначу, що я вважаю себе найбільшою патріоткою!

– відзначила зрадниця.

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На зауваження обурених українців, які зазначили Байрак, що вона тут нікому не потрібна, вона відповіла, назвавши їх тими, хто "знехтував країною". А на запитання, чи режисерка родом України, вона раптово заспівала "Червону руту".