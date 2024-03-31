Поэтому уже тогда ее позиция была очевидной для всех здравомыслящих людей. Читайте в материале Кино 24, где сейчас скандальный режиссер и что говорит о своем "патриотизме".

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Где сейчас Оксана Байрак

Предательница Оксана Байрак, которая известна своими пророссийскими взглядами, предала Украину. Еще до начала полномасштабной войны она была известна своими скандальными высказываниями в поддержку Путина, а во время российского вторжения в Украину вообще выразила поддержку оккупантам. Несмотря на это, она продолжала находиться в стране и публиковала фото, отмечая Одесскую область.

Однако, как оказалось, Байрак уже давно выехала в Россию. На своих закрытых от украинцев страницах в социальных сетях она хвастается своими прогулками по Санкт-Петербургу и объятиями с актером-путинистом Антоном Батыревым.



Оксана Байрак предала Украину / Скриншот Kulturnaya_Prachechnaya

Сейчас запроданка признается в любви "самому красивому и устойчивому городу во Вселенной" российскому "Питеру". А также занимается работой над восьмисерийной российской мелодрамой под названием "Дождь на исходе лета".

В перечне команды фигурирует имя Оксаны Байрак, однако по неизвестным причинам она указана как Фрося Касьян. Пользователи сети шутили, что режиссер работает "под прикрытием".

Байрак заявила, что она – самая большая патриотка своей страны

Во время прямого эфира в инстаграме, Байрак заявила, что "обязательно вернется в Одессу", где находилась в начале большой войны. Она почему-то убеждена, что в Киеве ее встретят с распростертыми объятиями.

Я не только из Украины. Я – украинка! Отмечу, что я считаю себя самой большой патриоткой!

– отметила предательница.

Оксана Байрак вспомнила об Украине: смотрите видео онлайн

На замечания возмущенных украинцев, которые отметили Байрак, что она здесь никому не нужна, она ответила, назвав их теми, кто "пренебрег страной". А на вопрос, родом ли режиссер из Украины, она внезапно спела "Червону руту".