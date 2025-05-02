Правда, супруги пока не комментируют свое решение. Известно лишь, что Денисенко и Фединчик – не первая пара, которая не выдержала испытаний войны. В материале Кино 24 рассказываем, кто из актеров также развелся после начала полномасштабного вторжения.

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Анастасия Цымбалару и Григорий Бакланов

В марте 2024 года стало известно о разводе Анастасии и Григория после десяти лет супружеской жизни. Несмотря на разрыв, они решили не разглашать деталей и сохранить личное за пределами публичного внимания.

В своем заявлении подчеркнули, что решение было совместным, обдуманным и зрелым. Сегодня актеры продолжают работать вместе на сцене и признаются, что искренне рады видеть друг друга, ведь остаются близкими людьми.

Светлана Гордиенко и Максим Девизоров

Светлана Гордиенко сообщила о разводе с актером и военным Максимом Девизоровым. В своем обращении к поклонникам она отметила, что их отношения завершились уже давно, однако долго не решалась рассказывать об этом публично.

Светлана откровенно поделилась своими переживаниями, признавшись, что семейная жизнь у нее не сложилась. Она предположила, что, возможно, причина кроется в ее характере – эгоистичности, жесткости или нетерпеливости. Также не исключила, что имеет слишком высокие требования к самому понятию "семья" или же просто нуждается в помощи специалиста.

Она подчеркнула, что не умеет притворяться и не хочет быть тем, кем не является на самом деле. Светлана также отметила, что больше не является "женой воина" и не часть хорошей сказки, которую многие мечтали бы завершить словами: "И жили они долго и счастливо".

Анна Сагайдачная и Евгений Третьяк

Звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная разошлась с кинопродюсером Евгением Третьяком после пяти лет брака. Как оказалось, актриса долгое время не разглашала эту личную новость, сохраняя детали разрыва в тайне от публики.

В своих комментариях Анна поблагодарила Евгения за самое ценное – их сына Тиму – и подчеркнула, что не представляет лучшего отца для своего ребенка. Сейчас Сагайдачная уже строит новые отношения и стала мамой во второй раз – у нее родилась дочь от нынешнего партнера.