Щоправда, подружжя поки не коментує свого рішення. Відомо лише, що Денисенко та Федінчик – не перша пара, яка не витримала випробувань війни. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, хто з акторів також розлучився після початку повномасштабного вторгнення.

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Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов

У березні 2024 року стало відомо про розлучення Анастасії та Григорія після десяти років подружнього життя. Попри розрив, вони вирішили не розголошувати деталей і зберегти особисте поза межами публічної уваги.

У своїй заяві підкреслили, що рішення було спільним, обміркованим і зрілим. Сьогодні актори продовжують працювати разом на сцені та зізнаються, що щиро раді бачити одне одного, адже залишаються близькими людьми.

Світлана Гордієнко та Максим Девізоров

Світлана Гордієнко повідомила про розлучення з актором і військовим Максимом Девізоровим. У своєму зверненні до прихильників вона зазначила, що їхні стосунки завершилися вже давно, проте довго не наважувалася розповідати про це публічно.

Світлана відверто поділилася своїми переживаннями, зізнавшись, що сімейне життя в неї не склалося. Вона припустила, що, можливо, причина криється в її характері – егоїстичності, жорсткості чи нетерплячості. Також не виключила, що має занадто високі вимоги до самого поняття "сім’я" або ж просто потребує допомоги фахівця.

Вона наголосила, що не вміє прикидатися і не хоче бути тим, ким не є насправді. Світлана також зазначила, що більше не є "дружиною воїна" і не частина гарної казки, яку багато хто мріяв би завершити словами: "І жили вони довго та щасливо".

Анна Сагайдачна та Євген Третяк

Зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна розійшлася з кінопродюсером Євгеном Третяком після п'яти років шлюбу. Як виявилося, акторка тривалий час не розголошувала цю особисту новину, зберігаючи деталі розриву в таємниці від публіки.

У своїх коментарях Анна подякувала Євгену за найцінніше – їхнього сина Тіму – і підкреслила, що не уявляє кращого батька для своєї дитини. Нині Сагайдачна вже будує нові стосунки та стала мамою вдруге – у неї народилася донька від нинішнього партнера.