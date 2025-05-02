Серед лідерів переглядів на Netflix опинився мінісеріал "Садівник". У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про сюжет стрічки.

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Про що сюжет серіалу "Садівник"

У центрі сюжету серіалу Рікардо – садівник, який працює в одному із найсолідніших житлових комплексів міста.

Зовні може здатися, що він просто дбає про зелень у садах і парках, та насправді його місія значно глибша і складніша. Рікардо — не просто садівник, а уважний спостерігач, наділений рідкісною здатністю бачити те, що приховано від інших. Щодня, виконуючи свою роботу в розкішному житловому комплексі, він мимоволі стає очевидцем таємних розмов, прихованих мотивів і хитрих маніпуляцій серед мешканців.

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Виявляється, для Рікардо садівництво – це не просто улюблена робота, а можливість контролювати все, що відбувається навколо. Тому уже зовсім скоро його "невинні" спостереження переростають у тонкі маніпуляції, а доглянутий сад перетворюється на місце для заплутаних і небезпечних ігор, у які він поступово втягує мешканців елітного комплексу.

"Садівник": дивіться онлайн трейлер серіалу

Але все не просто так. Його матір скористалася тим, що він нічого не відчуває, і перетворила його на справжнього вбивцю.

Серед акторів, які зіграли у стрічці: Альваро Ріко, Сесілія Суарес, Іван Массаге, Емма Суарес, Каталіна Сопелана, Хав'єр Моргаде, Марія Васкес, Естебан Роель, Ізабель Гаррідо.

Серіал налічує всього 6 епізодів, тому ви легко зможете зануритись у світ кіно на один вечір.