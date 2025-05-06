Кроме Анны Ивановой, которая сыграла главную роль, в сериале снялись также Александр Третьяченко, Валерия Ходос, Дарья Плендер и Анастасия Нестеренко. Вместе они создали проникновенную историю, которая не оставляет равнодушными. В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете и где смотреть ленту.

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Что известно о сериале "Цена побега"

По сюжету сериала "Цена побега", главная героиня Марта с детства жила в семье приемных родителей, ничего не зная о своей биологической семье. Несмотря на внешнюю стабильность, девушка никогда не чувствовала себя по-настоящему родной в этом доме. Ее единственной поддержкой и источником тепла была школьная учительница – женщина, которую Марта считала своим ангелом-хранителем.

"Цена побега": смотрите онлайн 1 эпизод сериала

Но все меняется, когда приемные родители, несмотря на желание девушки, решают выдать ее замуж за нелюбимого мужчину. Марта не готова жертвовать собственной жизнью ради чужой воли, поэтому принимает судьбоносное решение – сбежать. Этот шаг становится началом ее непростого, но важного пути к себе.

Побег дарит ей шанс на новую жизнь, и Марта еще не знает, что впереди ее ждут неожиданные события, сложные испытания и непростые встречи, которые могут или сломать ее, или сделать сильнее.

Сериал "Цена побега" доступен для просмотра бесплатно на YouTube. Если вы еще не видели эту историю – самое время наверстать упущенное. Переходите по ссылке и наслаждайтесь украинской драмой, которая не оставит вас равнодушными.

Кстати, на Netflix выйдет еще один украинский фильм с Лесей Никитюк в главных ролях. По ссылке узнаете, что это за лента.