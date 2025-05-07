Кино 24, ссылаясь на Netflix, собрали абсолютно разножанровые проекты. Выбирайте своего фаворита и погружайтесь в мир новых и увлекательных сериалов.

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"Четыре времени года"

Сюжет этой ленты разворачивается вокруг трех супружеских пар. Их многолетняя дружба неожиданно оказывается под угрозой. Привычная традиция совместного отдыха каждые три месяца внезапно дает трещину, когда одна из пар решает развестись.

"Четыре времени года": смотрите онлайн трейлер сериала

"Этернавт"

В центре истории – Хуан Сальво, который вместе с группой выживших пытается противостоять загадочной инопланетной угрозе. После катастрофического снегопада, уничтожившего миллионы жизней, мир оказался под влиянием невидимой силы, которая управляет всем, оставшимся.

"Этернавт": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ты" 5 сезон

Когда харизматичный менеджер книжного магазина знакомится с амбициозной молодой писательницей, для него все становится кристально ясным: она принадлежит только ему.

С помощью соцсетей он тщательно изучает каждую деталь ее жизни, чтобы стать для нее "идеальным" мужчиной. Но то, что начиналось как романтическое увлечение, быстро превращается в опасную одержимость.

"Ты": смотрите онлайн трейлер сериала

Среди самых популярных сериалов на Netflix также оказались такие ленты:

"Астерикс и Обеликс: поединок вождей"

"Злые духи"

"Садовник"

"Ты" 1 сезон

"Черное зеркало"

"Стеклянный купол"

"Ты" 2 сезон

Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь уже сегодня.

Кстати, на Netflix вышел еще один украинский фильм с Лесей Никитюк в главных ролях: что это за лента.