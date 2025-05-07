Кино 24 собрало для вас фильмы и сериалы, которые можно посмотреть, пока идет избрание нового Папы Римского. Кстати, вы также можете посмотреть ленту "Конклав" 2024 года.

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"Новый Папа"

По сюжету, первое публичное выступление и эмоциональная рождественская речь в Венеции завершились для самого молодого понтифика в истории трагически: Ленни Белардо, заметив пару, которую считает своими вероятными родителями, теряет сознание и впадает в кому.

Пока кардиналы пытаются удержать ситуацию под контролем, титул Папы Римского предлагают Джону Бренноксу – английскому аристократу с идеями, которые прекрасно согласуются с официальной линией Ватикана по сохранению католической традиции. И только время покажет, чем это все для них обернется.

"Новый Папа": смотрите онлайн трейлер сериала

"Два Папы"

Это искренняя и иногда откровенная лента о двух последних Папах Римских, настоящих ценностях, необходимости перемен и смелости ставить под сомнение устоявшиеся взгляды.

В центре сюжета – отношения между Бенедиктом XVI и Франциском, их глубокие дискуссии и споры о будущем Католической церкви и направлении, в котором она должна двигаться.

"Два Папы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ангелы и демоны"

В Ватикане начинается Конклав – выборы нового Папы Римского. Но покой церковных стен нарушает неожиданное возвращение таинственной организации "Иллюминаты", которую давно считали пропавшей. Мир узнает о них через дерзкий акт – похищения антивещества из секретной лаборатории, способной стереть с лица земли целый город, включая Ватикан.

"Ангелы и демоны": смотрите онлайн трейлер фильма

Чтобы подтвердить серьезность намерений, Иллюминаты берут в заложники четырех кардиналов – фаворитов на папский престол – и угрожают расправой. Террористы нагнетают панику, транслируя серию взрывов в реальном времени, которые неумолимо ведут к катастрофе.