Этот процесс может длиться долго, но мир узнает об избрании нового Папы через белый дым из дымохода над Сикстинской капеллой. А пока все в ожидании – самое время посмотреть фильм "Конклав", который рассказывает об интригах Ватикана. Где смотреть ленту – узнаете на Кино 24.

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Фильм "Конклав": где смотреть онлайн и что известно о сюжете

Если вы хотите посмотреть фильм "Конклав", то это можно сделать онлайн на медиасервисе MEGOGO. По сюжету ленты, премьера которой состоялась в 2024 году, настало время избрания нового Папы Римского.

За всю организацию этого сакрального события отвечает прогрессивный кардинал Лоуренс, который быстро оказывается в эпицентре тайных заговоров и церковных интриг, способных пошатнуть устоявшиеся устои древнейшей институции в мире.

"Конклав": смотрите онлайн трейлер фильма

Лоуренс возлагает надежды на кардинала Беллини – единственного, кто, по его мнению, способен привести церковь в современность. Но со временем становится очевидно: Беллини не готов к решительным переменам. После речи Лоуренса, которая должна была стать призывом к единству, Беллини воспринимает его не как союзника, а как угрозу.



Если эти двое не смогут найти общий язык, трон Святого Петра может достаться кардиналу Тедеско – убежденному консерватору, который отвергает любые либеральные идеи и нововведения.