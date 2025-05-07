Ранее коллега Исаенко, Анастасия Цимбалару, делилась, что третий сезон находится в процессе продакшна. И теперь Андрей ошеломил признанием: новый сезон может так и не выйти. Об этом актер рассказал в интервью для Кино 24.

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Андрей Исаенко о 3 сезоне сериала "Женский доктор. Новая жизнь"

Андрей Исаенко честно признался, что пока не участвует в съемках нового сезона "Женского доктора" из-за определенных сложностей. По его словам, третий сезон начали снимать, успели снять 11 серий, но потом процесс остановился. Что будет дальше с проектом и что стало причиной такой остановки – пока неизвестно.

Он (сериал "Женский доктор. Новая жизнь – Кино 24) сейчас не снимается из-за сложностей. Мы начали снимать третий сезон, сняли 11 серий и все остановилось... Посмотрим, что будет дальше с проектом,

– признался Андрей.

"Женский доктор. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала

Кстати, Андрей Исаенко исполнил главную роль талантливого акушера-гинеколога Михаила Гончара в популярном сериале "Женский доктор. Новая жизнь". Лента быстро завоевала сердца многих украинцев, поэтому новость о том, что продолжение может не состояться, без сомнения расстроит немало поклонников.

Полное интервью с Андреем Исаенко читайте скоро на Кино 24.