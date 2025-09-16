Зрители нетерпеливо ждали продолжения этой ленты, поэтому запрос о премьере 3 сезона мгновенно попал в гугл-тренды. А где смотреть новые серии – рассказываем на Кино 24.

Интересно Фильмы для самых смелых: 5 триллеров, после которых вы не сможете заснуть

Где смотреть "Женский доктор. Новая жизнь 3"?

Новые серии любимого сериала можно смотреть на телеканале "1+1", а также на платформе "Киевстар ТВ". Они будут выходить с понедельника по четверг в 20:00. Через некоторое время после премьеры на телевидении, новый сезон будет доступен для просмотра на ютубе.

Кто сыграл в 3 сезоне "Женского доктора"?

Врача акушера-гинеколога Михаила Гончара, жизнь которого сполна показана в сериале, неизменно играет Андрей Исаенко. В новом сезоне Михаил предстанет перед непростым выбором между прошлым и будущим. Мужчина пройдет через обстоятельства, которые изменят его взгляд на свою жизнь.

Андрей Балюк, которого сыграл главный холостяк страны – Тарас Цимбалюк, и Лилия Ластивка – Станислава Красовская, готовятся к рождению первенца. Но без испытаний паре также не обойтись.

В продолжении популярного медицинского сериала увидим и других актеров: Надежду Левченко, Алексея Нагрудного, Ярослава Шахторина, Ольгу Кияшко, Олексу Зорина, Александру Пышную, Кирилла Прокопчука и других.

Что надо знать перед тем, как смотреть 3 сезон?