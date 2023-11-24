Будут ли вместе Елена Петровна и Михаил Гончар, какова судьба отношений Тимофея Васильевича и Людмилы Ивановны и куда девался Виктор, который обидел Наталью. Все это можно узнать, просмотрев последнюю серию сезона или прочитав материал на сайте 24 Канала.

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Закончился первый сезон сериала "Женский врач. Новая жизнь"

Из финальной серии зрителям становится известно, что Елена Руденко принимает неожиданное решение и собирается уйти боевым медиком на фронт. Своего сына она отправляет в Польшу с дедушкой, а сама хочет помогать военным на Запорожском направлении.

Тимофей Васильевич, узнав о том, что ребенок Людмилы Ивановны – не от него, решается на разговор с Юрием Сердюком, отцом этого ребенка. Шумейко признается, что ему безразлично, он кого этот малыш, самое важное, что он любит Людмилу и готов воспитывать этого ребенка с ней. Впрочем, непонятным для зрителя остается, будут ли они вместе, понятно лишь, что Тимофей и Сердюк нашли общее решение.

Андрей строит счастливые отношения с Ласточкой. Зато Витя, ранее обидевший Наталью, решает пойти воевать и быть полезным на фронте.

В конце серии все врачи, медсестры, близкие люди собираются во дворе Михаила Гончара и преподносят ему сюрприз в честь Дня рождения, который он не собирался праздновать. Пришла также Елена, которую любит главный герой, и они, поговорив, решают восстановить свои отношения и попробовать все сначала. Впрочем, остается еще один непонятный момент для зрителей, поскольку Елена не призналась Михаилу, что собирается уйти на фронт. Так что, как будут развиваться отношения любимых героев, остается для поклонников секретом.

Как отзываются зрители о последней серии "Женского врача"

"Так хочется еще продолжение этого сериала!"

"Центр без бывших врачей уже не тот."

"Я каждый вечер жду этот фильм. Без него будет грустно."

"Елена, как всегда – убегает сама от себя, от тех, кого любит. Предательница. Особенно жалко мальчика."

"Теперь ждем второй сезон, слишком много вопросов осталось."

"Закончилось ничем... поэтому должно быть продолжение. Елена убегала от себя всю жизнь то туда, то сюда: теперь сбежала на фронт... Пышная, Наталья, Гончар и несколько других - тоже в состоянии неопределенности. Поэтому обязательно должно быть продолжение!"

"Елена – эгоистка. Как можно оставить своего ребенка? Нет отца, а он бросает ребенка на деда, с которым сын только познакомился. Снова убегает от себя куда-то."

"Разочарована финалом. Для чего создавали такую красивую любовную историю на несколько серий, чтобы за последующие все испортить? Психолог должен был помочь Елене принять любимого человека в свою жизнь и отпустить детские травмы и обиды. В результате она оставила Михаила, который его любит и своего сына. , Которого сама воспитывает и пошла на войну."

"Женский врач. Новая жизнь": смотрите онлайн последнюю серию первого сезона