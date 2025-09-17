В этом году состоялась премьера детективного сериала "Ключи от правды", который уже несколько месяцев является одним из тех, к которому украинцы возвращаются чаще всего. О чем этот сериал – рассказываем далее на Кино 24.

Какой сюжет в сериале "Ключи от правды"?

Главная героиня – опытная и решительная следователь Валерия. Девушка предана своей работе, однако жизнь кардинально меняется, когда трагически умирает ее брат. Эта смерть становится для девушки несправедливым горем, поэтому Валерия лично расследует то, что произошло. Она не верит в официальную версию – несчастный случай и уверена, что брата убили, поэтому стремится найти виновного.

Официальные структуры не готовы поддержать расследование, поэтому Валерия увольняется из органов и берет на себя роль детектива. Она устраивается работать в отель, за стенами которого есть много тайн, которые могут быть связаны с ее братом и его смертью.

Эта лента захватила зрителей нестандартным сюжетом, а также безупречной игрой любимых актеров – Антонины Хижняк, Сергея Стрельникова, Владимира Гладкого и других. Конечно же, не обошлось без любовных линий, которые только добавляли сюжету перчинки.

"Ключи от правды" 1 серия: смотрите видео онлайн

Новые украинские сериалы, которые стоит увидеть

  • 15 сентября состоялась премьера 3 сезона любимого медицинского сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Это продолжение истории акушера-гинеколога Михаила Гончара, который уже давно полюбился украинским зрителям.
  • Одним из самых успешных сериалов этого года стало "Любовь и пламя" с Тарасом Цымбалюком и Екатериной Кузнецовой в главных ролях. В центре сюжета – украинские ГСЧСники, которые ежедневно имеют десятки вызовов и личных проблем.
  • Скоро состоится премьера нового медицинского сериала "Врачи". Это истории о людях, которые ежедневно борются за жизнь. Интересно то, что для правдоподобности операционных сцен привлекают настоящих медиков.