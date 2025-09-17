В этом году состоялась премьера детективного сериала "Ключи от правды", который уже несколько месяцев является одним из тех, к которому украинцы возвращаются чаще всего. О чем этот сериал – рассказываем далее на Кино 24.

Какой сюжет в сериале "Ключи от правды"?

Главная героиня – опытная и решительная следователь Валерия. Девушка предана своей работе, однако жизнь кардинально меняется, когда трагически умирает ее брат. Эта смерть становится для девушки несправедливым горем, поэтому Валерия лично расследует то, что произошло. Она не верит в официальную версию – несчастный случай и уверена, что брата убили, поэтому стремится найти виновного.

Официальные структуры не готовы поддержать расследование, поэтому Валерия увольняется из органов и берет на себя роль детектива. Она устраивается работать в отель, за стенами которого есть много тайн, которые могут быть связаны с ее братом и его смертью.

Эта лента захватила зрителей нестандартным сюжетом, а также безупречной игрой любимых актеров – Антонины Хижняк, Сергея Стрельникова, Владимира Гладкого и других. Конечно же, не обошлось без любовных линий, которые только добавляли сюжету перчинки.