4 нові серіали на Netflix, від яких неможливо відірватися

Робочий тиждень нарешті підходить до кінця. Вечір п'ятниці варто присвятити відпочинку. Чудово розслабитися допомагають серіали.

У матеріалі 24 Каналу читайте про нові серіали на Netflix з цікавим сюжетом. Зберігайте добірку, якщо не знаєте, що подивитися сьогодні після роботи або на вихідних.

Нові серіали на Netflix з цікавим сюжетом: добірка

"Покинуті"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 7

: 7 Рейтинг IMDb: –

Події серіалу розгортаються у 1854 році. Це історія про двох матріархів дуже різних родин: багату та привілейовану династію Ван Несс, голова якої Констанс, і сиріт та ізгоїв Абандонів, яких захищає Фіона Нолан. Їх пов'язують два злочини, жахлива таємниця, невдале кохання та частина землі.

"Покинуті": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Амстердамська імперія"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 7

: 7 Рейтинг IMDb: 6.7/10

У центрі сюжету – бізнесмен Джек ван Доорн, який є власником кав'ярень "Шакал". Роман чоловіка з журналісткою перестає бути таємницею. Його дружині, колишній співачці Бетті, відомі секрети Джека і вона хоче знащити його бізнес.

"Амстердамська імперія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чорний кролик"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.4/10

Цей серіал створили Зак Бейлін і Кейт Сассман, а головні ролі зіграли Джуд Лоу та Джейсон Бейтман. У ньому розповідається про власника популярного нью-йоркського закладу. Коли він впускає у життя свого брата, то зіштовхується з небезпеками. Чоловік може позбутися всього, чого досягнув.

"Чорний кролик": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Флорентійське чудовисько"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 6.4/10

Сюжет серіалу зосереджений на розслідуванні восьми подвійних убивств, що сталися між 1968 і 1985 роками у сільській місцевості навколо Флоренції. Пари убив невідомий, озброєний пістолетом Beretta 22-го калібру. Це одне з найдовших і найважчих розслідувань в історії Італії.

"Флорентійське чудовисько": дивіться онлайн трейлер серіалу