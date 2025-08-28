В Україні в прокат виходить новий фільм "Роузи" – це сатирична чорна комедія, створена режисером Джемом Роучем. Драматична історія розповідає про подружжя, яке тільки здається бездоганним.

Фільм заснований на романі 1981 року "Війна подружжя Роуз". Кіно 24 детальніше розповість про свіжу стрічку, сюжет та перші відгуки критиків.

Роман Воррена Адлера "Війна подружжя Роуз" вже екранізовували – у 1989 році вийшла однойменна стрічка. У квітні 2024 року твір вирішили переосмислити. Тоді ж оголосили про те, що Бенедикт Камбербетч та Олівія Колман зіграють головні ролі та водночас виступлять продюсери.

Також до акторського складу увійшли Енді Семберґ, Кейт Маккіннон, Елісон Дженні, Белінда Бромілоу,Шуті Ґатва та інші.

Про що сюжет фільму?

Подружжя Айві й Тео здається ідеальним: успішні кар'єри, кохання, найкращі діти й плани на щасливе майбутнє. Однак за фасадом їхнього легкого життя назріває буря і геть нелегкі часи, що починають руйнувати бездоганну картинку їхньої реальності.

Насправді між Айві й Тео – серйозне суперництво та конкуренція. Коли професійна кар'єра чоловіка починає стрімко падати, а амбіції Айві злітають, приховані образи виходять назовні. А конфлікт спалахує з шаленою силою.

"Роузи": дивіться трейлер онлайн

Реакція критиків

IMDb – 7,0/10

Rotten Tomatoes – 65%

Metacritic – 61/100

Про римейк "Роузів" відгукуються по-різному. Серед критичних моментів – дивні жарти, велика кількість другорядних персонажів та нудний сценарій, особливо у порівнянні з першим фільмом. У Variety зазначили, що хімії між Колман і Камбербетчем помітно бракує.

Водночас критики з позитивом відзначають акторський склад та їхню чудову гру, різкі та їдкі репліки головних героїв та цікава динаміка між ними.

Фільм однозначно сподобається фанам чорних і дотепних комедій про шлюб і стосунки та глядачам, які цінують сатиричне зображення сучасного подружжя з гострим гумором.