Якщо ви у пошуку нового фільму на вечір, список від Netflix може стати у пригоді.

"Закохайся в мене"

У центрі німецького еротичного трилера – дівчина Ліллі, яка вирушає на Майорку до молодшої сестри Валерії. Валерія оголошує про заручини з коханим – французом Ману, та розповідає про їхній спільний бізнес-план. Ліллі не впевнена щодо хлопця та вирішує дізнатись про нього більше. У процесі розслідування вона знайомиться з німцем Томом – у них виникає роман.

"Ніч завжди настає"

Гостросюжетна драма розповідає про Лінетт, яка працює на кількох роботах, щоб забезпечити свою матір та брата. Вона відмовляє собі у всьому та збирає гроші, щоб викупити будинок. Коли плани руйнуються, Лінетт повинна за одну ніч знайти 25 тисяч доларів. У пошуках коштів дівчина стикається з власним минулим.

"Кейпоп-мисливиці на демонів"

У фільмі поєдналися екшн, фентезі та музична драма. Він розповідає про всесвітньо відомий жіночий кейпоп-гурт, у складі якого Румі, Міра та Зоя. Та насправді вони не тільки музикантки, але й таємні мисливиці на демонів, від яких захищають людство. У звичному житті дівчатам доводиться конкурувати з чоловічим гуртом Saja Boys, учасники якого – ті самі демони.

