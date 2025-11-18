Гарний вечір удвох – гарантовано: романтичні фільми на Netflix для різдвяного настрою

Що подивитися в парі для святкового настрою?

"Труднощі із шампанським"

Це зовсім новий фільм, тож він точно сподобається тим, хто обожнює прем'єри. Ця романтична комедія вийде на Netflix 19 листопада. Головна героїня – амбітна американська директорка, яка перед Різдвом вирушає до Парижа. Ціль її поїздки – ділова. Вона прагне купити бренд шампанського, але випадково закохується в спадкоємця компанії-виробника.

"Труднощі із шампанським": дивіться онлайн трейлер фільму

"Наша маленька таємниця"

Ліндсі Логан – справжня амбасадорка різдвяних фільмів. У цій історії вона зіграла Ейвері, яка отримує привабливу робочу пропозицію та вирушає до Англії. Її коханий Логан сприймає це як зраду. Закохані ображаються одне на одного та будують життя порізно. Однак у долі інші плани. Одного разу стає зрозуміло, що їхні теперішні кохані – брат і сестра, тож Ейвері та Логан доведеться провести Різдво під одним дахом, приховуючи свою історію.

"Наша маленька таємниця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Незабутнє Різдво"

Ще одна святкова комедія з Ліндсі Логан у головній ролі. Тут вона зіграла розпещену спадкоємицю заможного батька, яка втратила пам'ять через нещасний випадок на гірськолижному курорті. Так дівчина потрапила на Різдво в затишний будинок до вдівця-невдахи та його доньки.

"Незабутнє Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму