Хороший вечер вдвоем – гарантирован: романтические фильмы на Netflix для рождественского настроения

Что посмотреть в паре для праздничного настроения?

"Трудности с шампанским"

Это совсем новый фильм, поэтому он точно понравится тем, кто обожает премьеры. Эта романтическая комедия выйдет на Netflix 19 ноября. Главная героиня – амбициозная американская директор, которая перед Рождеством отправляется в Париж. Цель ее поездки – деловая. Она стремится купить бренд шампанского, но случайно влюбляется в наследника компании-производителя.

"Трудности с шампанским": смотрите онлайн трейлер фильма

"Наша маленькая тайна"

Линдси Логан – настоящая амбассадорка рождественских фильмов. В этой истории она сыграла Эйвери, которая получает заманчивое рабочее предложение и отправляется в Англию. Ее возлюбленный Логан воспринимает это как измену. Влюбленные обижаются друг на друга и строят жизнь порознь. Однако у судьбы другие планы. Однажды становится понятно, что их нынешние возлюбленные – брат и сестра, поэтому Эйвери и Логан придется провести Рождество под одной крышей, скрывая свою историю.

"Наша маленькая тайна": смотрите онлайн трейлер фильма

"Незабываемое Рождество"

Еще одна праздничная комедия с Линдси Логан в главной роли. Здесь она сыграла избалованную наследницу богатого отца, которая потеряла память из-за несчастного случая на горнолыжном курорте. Так девушка попала на Рождество в уютный дом к вдовцу-неудачнику и его дочери.

"Незабываемое Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма