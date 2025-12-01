3 новорічно-різдвяні мультфільми, які варто подивитися з дітьми в перший день зими

Ось і прийшла найказковіша пора року – зима. Хоч снігу надворі ще немає, люди потроху починають створювати навколо святковий настрій: прикрашати будинки та ялинки, вмикати новорічно-різдвяні пісні вдома.

Редакція 24 Каналу вже в очікуванні зимових свят, тож підготувала добірку новорічно-різдвяних мультфільмів, які можна подивитися з дітьми в перший день зими. Проведіть сьогоднішній вечір зі сім'єю!

Які мультфільми подивитися з дітьми в перший день зими?

"Еліот – найменше оленя Санти" (2018)

Рейтинг IMDb: 5.0/10

За кілька днів до Різдва один із найдосвідченіших оленів Санти йде на пенсію. У маленького поні Еліота з'являється шанс здійснити свою мрію і зайняти місце в упряжці, але це не так просто.

Фінальний відбір відбувається на Північному полюсі, а сотні оленів тренуються перед ним увесь рік. Проте Еліоту не страшні жодні перепони, він доведе Санті, що гідний стати частиною його команди.

"Еліот – найменше оленя Санти": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Клаус" (2019)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

У мультфільмі розповідається про Джеспера. Він народився у багатій родині, яка займається поштовим бізнесом. Хлопець провалює навчання в поштовій академії, тому батько відправляє його на острів за Полярним колом. Головному герою потрібно розіслати 6000 листів за рік, щоб повернути підтримку сім'ї.

Коли Джеспер прибуває у Смеренсбург, то розуміє, що місцеві жителі ворогують між собою і не користуються поштою. Хлопець збирається здатися, та йому на допомогу приходить лісовик Клаус.

"Клаус": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Грінч" (2018)

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Грінч та його пес Макс живуть у печері на вершині гори. Істота уникає людей, проте коли наближається Різдво, вони розпочинають масштабну підготовку до свята, що дратує його.

Грінч розробляє план: він хоче перетворитися на Санта-Клауса і викрасти Різдво, щоб позбутися святкової метушні та шуму. Та чи вдасться головному герою втілити задумане в реальність?

"Грінч": дивіться онлайн трейлер мультфільму