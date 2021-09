Один з кращих "Бондів" з Крейгом: критики у захваті від "007: Не час помирати"

Фільм "007: Не час помирати", у якому Деніел Крейг вже п'ятий раз постає перед глядачами у ролі Джеймса Бонда, отримала теплі відгуки критиків. Останній фільм Крейга у ролі легендарного агента вийшов у прокат в Україні 29 вересня.

Враження критиків від "007: Не час помирати"

На сайті Rotten Tomatoes рейтинг фільму склав 83%, що трохи скромніше, ніж у "Казино Рояль" і "Скайфол", але набагато вище не таких успішних "Кванта милосердя" й "Спектра". Загалом, рецензенти практично одноголосно стверджують, що фільм став прекрасним завершенням циклу за участю Крейга, і тривале очікування фанатів буде виправдано повною мірою.

Роберт Деніелс з The Playlist взагалі зазначає, що остання сцена фільму стала найбільш несамовитою в всій кінофраншизі.

Альтернативні думки

Втім, деякі критики визнали фільм дещо затягнутим, що не дивно – його тривалість перевищує 2,5 години. Особливо цю думку поділяє рецензент Gone With The Twins, який заявив, що фільм перенасичений подіями, причому кепськими.

Сюжет "007: Не час помирати"

Бонд більше не є чинним секретним агентом – він покинув службу і насолоджується спокійним життям на Ямайці. Однак його раптом навідує старий приятель з ЦРУ Фелікс Лайтер і просить допомоги у порятунку викраденого вченого. Завдання виявляється небезпечнішою, ніж здавалося досі. У результаті Бонд виходить на слід лиходія, озброєного новими небезпечними технологіями.

Фанати "Бондіани" раніше скаржилися, що очікування стрічки за мірками франшизи перевищило звичні терміни – щонайменше, якщо враховувати відрізок, коли роль агента 007 грав Крейг. З моменту виходу минулої картини пройшло вже 6 років. Однак тут значну роль відіграла пандемія COVID-19.

Раніше продюсери франшизи заявили, що пошуки нового актора на роль Бонда почнуться вже в наступному році. Все заради того, щоб Деніел Крейг міг як слід відсвяткувати прощання з персонажем, роль якого стала найбільш знаковою у кар'єрі актора.