Один из лучших "Бондов" с Крейгом: критики в восторге от "007: не время умирать"

Фильм "007: не время умирать", в котором Дэниел Крейг уже пятый раз предстает перед зрителями в роли Джеймса Бонда, получил теплые отзывы критиков. Последний фильм Крейга в роли легендарного агента вышел в прокат в Украине 29 сентября.

Впечатления критиков от "007: не время умирать"

На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составил 83%, что немного скромнее, чем в "Казино Рояль" и "Скайфолл", но гораздо выше не столь успешных "Кванта милосердия" и "Спектра". В целом, рецензенты практически единогласно утверждают, что фильм стал прекрасным завершением цикла с участием Крейга, и длительное ожидание фанатов будет оправдано в полной мере.

Интересно Джеймс Бонд в финальном трейлере фильма "007: не время умирать" – постеры и реакция соцсети

Роберт Дэниелс с The Playlist вообще отмечает, что последняя сцена фильма стала наиболее неистовой во всей кинофраншизе.

Альтернативные мнения

Впрочем, некоторые критики признали фильм несколько затянутым, что неудивительно – его продолжительность превышает 2,5 часа. Особенно это мнение разделяет рецензент Gone With The Twins, который заявил, что фильм перенасыщен событиями, причем плохими.

Сюжет "007: не время умирать"

Бонд больше не действует секретным агентом – он покинул службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Однако его вдруг посещает старый приятель из ЦРУ Феликс Лейтер и просит помощи в спасении похищенного ученого. Задача оказывается более опасной, чем казалось до сих пор. В результате Бонд выходит на след злодея, вооруженного новыми опасными технологиями.

007: не время умирать: смотрите официальный трейлер

Фанаты "Бондианы" ранее жаловались, что ожидание ленты по меркам франшизы превысило обычные сроки – по меньшей мере, если учитывать отрезок, когда роль агента 007 играл Крейг. С момента выхода прошлой картины прошло уже 6 лет. Однако здесь значительную роль сыграла пандемия COVID-19.

Ранее продюсеры франшизы заявили, что поиски нового актера на роль Бонда начнутся уже в следующем году. Все ради того, чтобы Дэниел Крейг мог как следует отпраздновать прощание с персонажем, роль которого стала наиболее значимой в карьере актера.