Наконец в сети появился финальный международный трейлер 25-го фильма о секретном агенте Джеймсе Бонде от Universal Pictures с Дэниелом Крейгом в главной роли. В новом трейлере показали кадры, которой отличаются от американской версии трейлера фильма "Бондианы".

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Похоже, что Бонд оказался в центре большой запутанной истории, где все его злодеи связаны между собой и самым большим врагом может оказаться искаженное отражение самого себя в зеркале. Трейлер усиливает ощущение того, что в новом фильме агент будет вынужден встречаться с наибольшей угрозой, с которой когда-либо сталкивался Бонд.

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В новом трейлере нам анонсировали рассказ о попытке Бонда покинуть активную службу, чтобы наконец наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Его спокойствие оборвет старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ, который придет с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого окажется более коварной, чем ожидалось, и наведет Бонда на след таинственного злодея, который обладает новой опасной технологией.

Актерский состав фильма "007: не время умирать"

Дэниел Крейг – спецагент Джеймс Бонд,

Раме Малек – главный антагонист,

Рэйф Файнс – директор МИ-6 Гарет Маллори,

Наоми Харрис – ассистентка Ева Манипенни,

Рори Киннир – руководитель штаба Билл Таннер,

Леа Сейду – новая девушка Бонда Мадлен Свон,

Джеффри Райт – друг Бонда Феликс Лейтер.



Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда / Фото из инстаграма Universal Pictures UA



Раме Малек в роли главного антагониста Джеймса Бонда / Фото из инстаграма Universal Pictures UA



Леа Сейду в роли новой девушки Бонда – Мадлен Свон / Фото из инстаграма Universal Pictures UA

Реакция соцсетей на финальный трейлер фильма о Джеймсе Бонде

В комментариях под трейлером на официальной странице фильма в ютубе можно встретить много различных реакций. В частности, некоторые пользователи соцсети выражают осторожную радость относительно анонсированной даты премьеры фильма, ведь в связи с пандемией COVID-19 ее меняли уже несколько раз. Некоторые саркастически комментирует количество трейлеров для подогрева интереса к аудитории зрителей франшизы об агенте Бонде. Многие выражает одновременно и радость, и печаль по отношению к Дэниелу Крейгу в качестве исполнителя главной роли Бонда: "Не могу дождаться, чтобы увидеть фильм. Крейг – это мой любимый Бонд. Очень жаль, что он уходит". Ведь актер вернется к роли в фильме в последний раз.

Стоит добавить, что в инстаграме под сообщением о постере осенней премьеры о Бонде украинские любители франшизы скептически отнеслись к избранию на роль главного антагониста актера Рами Малека ( "Богемская рапсодия"). Одна из пользовательниц соцсети написала: "Малек – актер одного образа. Могли бы выбрать кого-то более харизматичного для его роли".

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