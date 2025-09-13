Оголосили переможців української національної кінопремії "Золота дзиґа". Церемонія нагородження відбулась сьогодні, 13 вересня.

Цьогоріч премію за внесок у розвиток українського кінематографа отримав Андрій Різоль – продюсер, засновник та генеральний директор компанії "Вавілон", пише Кіно 24 з посиланням на інстаграм "Золотої дзиґи". Імені інших переможців – у матеріалі.

"Золота дзиґа" 2025: список переможців

"Найкраща чоловіча роль другого плану" – Василь Кухарський за роль у фільмі "Редакція" (посмертно).

– Василь Кухарський за роль у фільмі "Редакція" (посмертно). "Найкраща жіноча роль другого плану" – Ніна Набока за роль у фільмі "Будинок "Слово": Нескінченний роман".

– Ніна Набока за роль у фільмі "Будинок "Слово": Нескінченний роман". "Найкраща робота художника-постановника" – Шевкет Сейдаметов за фільм "Будинок "Слово": Нескінченний роман".

– Шевкет Сейдаметов за фільм "Будинок "Слово": Нескінченний роман". "Найкраща музика" – Алла Загайкевич за музику до фільму "Будинок "Слово": Нескінченний роман".

– Алла Загайкевич за музику до фільму "Будинок "Слово": Нескінченний роман". "Найкраща пісня" – That ain’t me з фільму "БожеВільні", автор музики й слів – Хосейн Мірзаголі.

– That ain’t me з фільму "БожеВільні", автор музики й слів – Хосейн Мірзаголі. "Найкращий грим" – Сергій Маурін за роботу у фільмі "БожеВільні".

– Сергій Маурін за роботу у фільмі "БожеВільні". "Найкращий дизайн костюмів" – Тетяна Кремень за роботу у фільмі "Ти мене любиш?".

– Тетяна Кремень за роботу у фільмі "Ти мене любиш?". "Найкращий звук" – Михайло Закутський за фільм "Стрічка часу".

– Михайло Закутський за фільм "Стрічка часу". "Найкращий монтаж" – Марина Майковська та Віктор Онисько (посмертно) за роботу над фільмом "Фрагменти льоду".

– Марина Майковська та Віктор Онисько (посмертно) за роботу над фільмом "Фрагменти льоду". "Найкращий сценарій" – Тарас Томенко та Любов Якимчук за фільм "Будинок "Слово": Нескінченний роман".

– Тарас Томенко та Любов Якимчук за фільм "Будинок "Слово": Нескінченний роман". "Найкраща операторська робота" – Олександр Рощин за фільм "Стрічка часу".

– Олександр Рощин за фільм "Стрічка часу". "Найкраща жіноча роль" – Карина Химчук за фільм "Ти мене любиш?".

– Карина Химчук за фільм "Ти мене любиш?". "Найкраща чоловіча роль" – Костянтин Темляк за роль у фільмі "БожеВільні".

– Костянтин Темляк за роль у фільмі "БожеВільні". " Найкращий короткометражний ігровий фільм" (імені Ю. А. Мінзянова) – фільм "Чорничне літо".

– фільм "Чорничне літо". "Найкращий короткометражний документальний фільм" – фільм "Там, де закінчується Росія".

– фільм "Там, де закінчується Росія". "Найкращий серіал" – документальний проєкт Homo amans.

– документальний проєкт Homo amans. "Найкращий документальний фільм" – "Порцелянова війна".

– "Порцелянова війна". "Відкриття року" – режисерка Марія Стоянова.

– режисерка Марія Стоянова. "Найкраща режисерка робота" (ім. Ю. Г. Іллєнка) – Тарас Томенко за фільм "Будинок "Слово": Нескінченний роман".

– Тарас Томенко за фільм "Будинок "Слово": Нескінченний роман". "Найкращий фільм" – "Будинок "Слово": Нескінченний роман".

Що відомо про "Золоту дзиґу"?