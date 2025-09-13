Оголосили переможців кінопремії "Золота дзиґа": який фільм визнали найкращим
- Андрій Різоль отримав премію за внесок у розвиток українського кінематографа.
- Фільм "Будинок "Слово": Нескінченний роман" визнано найкращим на "Золотій дзизі" 2025.
Оголосили переможців української національної кінопремії "Золота дзиґа". Церемонія нагородження відбулась сьогодні, 13 вересня.
Цьогоріч премію за внесок у розвиток українського кінематографа отримав Андрій Різоль – продюсер, засновник та генеральний директор компанії "Вавілон", пише Кіно 24 з посиланням на інстаграм "Золотої дзиґи". Імені інших переможців – у матеріалі.
"Золота дзиґа" 2025: список переможців
- "Найкраща чоловіча роль другого плану" – Василь Кухарський за роль у фільмі "Редакція" (посмертно).
- "Найкраща жіноча роль другого плану" – Ніна Набока за роль у фільмі "Будинок "Слово": Нескінченний роман".
- "Найкраща робота художника-постановника" – Шевкет Сейдаметов за фільм "Будинок "Слово": Нескінченний роман".
- "Найкраща музика" – Алла Загайкевич за музику до фільму "Будинок "Слово": Нескінченний роман".
- "Найкраща пісня" – That ain’t me з фільму "БожеВільні", автор музики й слів – Хосейн Мірзаголі.
- "Найкращий грим" – Сергій Маурін за роботу у фільмі "БожеВільні".
- "Найкращий дизайн костюмів" – Тетяна Кремень за роботу у фільмі "Ти мене любиш?".
- "Найкращий звук" – Михайло Закутський за фільм "Стрічка часу".
- "Найкращий монтаж" – Марина Майковська та Віктор Онисько (посмертно) за роботу над фільмом "Фрагменти льоду".
- "Найкращий сценарій" – Тарас Томенко та Любов Якимчук за фільм "Будинок "Слово": Нескінченний роман".
- "Найкраща операторська робота" – Олександр Рощин за фільм "Стрічка часу".
- "Найкраща жіноча роль" – Карина Химчук за фільм "Ти мене любиш?".
- "Найкраща чоловіча роль" – Костянтин Темляк за роль у фільмі "БожеВільні".
- "Найкращий короткометражний ігровий фільм" (імені Ю. А. Мінзянова) – фільм "Чорничне літо".
- "Найкращий короткометражний документальний фільм" – фільм "Там, де закінчується Росія".
- "Найкращий серіал" – документальний проєкт Homo amans.
- "Найкращий документальний фільм" – "Порцелянова війна".
- "Відкриття року" – режисерка Марія Стоянова.
- "Найкраща режисерка робота" (ім. Ю. Г. Іллєнка) – Тарас Томенко за фільм "Будинок "Слово": Нескінченний роман".
- "Найкращий фільм" – "Будинок "Слово": Нескінченний роман".
Що відомо про "Золоту дзиґу"?
"Золота дзиґа" присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографа.
Премію заснувала Українська кіноакадемія у 2017 році, а перше вручення нагород відбулося 20 квітня того ж року в Fairmont Grand Hotel Kyiv.
Переможців визначають члени Української кіноакадемії – проходить двоетапне голосування.