Объявили победителей украинской национальной кинопремии "Золотая юла". Церемония награждения состоялась сегодня, 13 сентября.

В этом году премию за вклад в развитие украинского кинематографа получил Андрей Ризоль – продюсер, основатель и генеральный директор компании "Вавилон", пишет Кино 24 со ссылкой на инстаграм "Золотой юлы". Имена других победителей – в материале.

"Золотая юла" 2025: список победителей

"Лучшая мужская роль второго плана" – Василий Кухарский за роль в фильме "Редакция" (посмертно).

– Василий Кухарский за роль в фильме "Редакция" (посмертно). "Лучшая женская роль второго плана" – Нина Набока за роль в фильме "Дом "Слово": Бесконечный роман".

– Нина Набока за роль в фильме "Дом "Слово": Бесконечный роман". "Лучшая работа художника-постановщика" – Шевкет Сейдаметов за фильм "Дом "Слово": Бесконечный роман".

– Шевкет Сейдаметов за фильм "Дом "Слово": Бесконечный роман". "Лучшая музыка" – Алла Загайкевич за музыку к фильму "Дом "Слово": Бесконечный роман".

– Алла Загайкевич за музыку к фильму "Дом "Слово": Бесконечный роман". "Лучшая песня" – That ain't me из фильма "БожеВільні", автор музыки и слов – Хосейн Мирзаголи.

– That ain't me из фильма "БожеВільні", автор музыки и слов – Хосейн Мирзаголи. "Лучший грим" – Сергей Маурин за работу в фильме "БожеВільні".

– Сергей Маурин за работу в фильме "БожеВільні". "Лучший дизайн костюмов" – Татьяна Кремень за работу в фильме "Ты меня любишь?".

– Татьяна Кремень за работу в фильме "Ты меня любишь?". "Лучший звук" – Михаил Закутский за фильм "Лента времени".

– Михаил Закутский за фильм "Лента времени". "Лучший монтаж" – Марина Майковская и Виктор Онисько (посмертно) за работу над фильмом "Фрагменты льда".

– Марина Майковская и Виктор Онисько (посмертно) за работу над фильмом "Фрагменты льда". "Лучший сценарий" – Тарас Томенко и Любовь Якимчук за фильм "Дом "Слово": Бесконечный роман".

– Тарас Томенко и Любовь Якимчук за фильм "Дом "Слово": Бесконечный роман". "Лучшая операторская работа" – Александр Рощин за фильм "Лента времени".

– Александр Рощин за фильм "Лента времени". "Лучшая женская роль" – Карина Химчук за фильм "Ты меня любишь?".

– Карина Химчук за фильм "Ты меня любишь?". "Лучшая мужская роль" – Константин Темляк за роль в фильме "БожеВильные".

– Константин Темляк за роль в фильме "БожеВильные". " Лучший короткометражный игровой фильм" (имени Ю. А. Минзянова) – фильм "Черничное лето".

– фильм "Черничное лето". "Лучший короткометражный документальный фильм" – фильм "Там, где заканчивается Россия".

– фильм "Там, где заканчивается Россия". "Лучший сериал" – документальный проект Homo amans.

– документальный проект Homo amans. "Лучший документальный фильм" – "Фарфоровая война".

– "Фарфоровая война". "Открытие года" – режиссер Мария Стоянова.

– режиссер Мария Стоянова. "Лучшая режиссерская работа" (им. Ю. Г. Ильенко) – Тарас Томенко за фильм "Дом "Слово": Бесконечный роман".

– Тарас Томенко за фильм "Дом "Слово": Бесконечный роман". "Лучший фильм" – "Дом "Слово": Бесконечный роман".

Что известно о "Золотой юле"?