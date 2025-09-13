Объявили победителей кинопремии "Золотая юла": какой фильм признали лучшим
- Андрей Ризоль получил премию за вклад в развитие украинского кинематографа.
- Фильм "Дом "Слово": Бесконечный роман" признан лучшим на "Золотой юле" 2025.
Объявили победителей украинской национальной кинопремии "Золотая юла". Церемония награждения состоялась сегодня, 13 сентября.
В этом году премию за вклад в развитие украинского кинематографа получил Андрей Ризоль – продюсер, основатель и генеральный директор компании "Вавилон", пишет Кино 24 со ссылкой на инстаграм "Золотой юлы". Имена других победителей – в материале.
"Золотая юла" 2025: список победителей
- "Лучшая мужская роль второго плана" – Василий Кухарский за роль в фильме "Редакция" (посмертно).
- "Лучшая женская роль второго плана" – Нина Набока за роль в фильме "Дом "Слово": Бесконечный роман".
- "Лучшая работа художника-постановщика" – Шевкет Сейдаметов за фильм "Дом "Слово": Бесконечный роман".
- "Лучшая музыка" – Алла Загайкевич за музыку к фильму "Дом "Слово": Бесконечный роман".
- "Лучшая песня" – That ain't me из фильма "БожеВільні", автор музыки и слов – Хосейн Мирзаголи.
- "Лучший грим" – Сергей Маурин за работу в фильме "БожеВільні".
- "Лучший дизайн костюмов" – Татьяна Кремень за работу в фильме "Ты меня любишь?".
- "Лучший звук" – Михаил Закутский за фильм "Лента времени".
- "Лучший монтаж" – Марина Майковская и Виктор Онисько (посмертно) за работу над фильмом "Фрагменты льда".
- "Лучший сценарий" – Тарас Томенко и Любовь Якимчук за фильм "Дом "Слово": Бесконечный роман".
- "Лучшая операторская работа" – Александр Рощин за фильм "Лента времени".
- "Лучшая женская роль" – Карина Химчук за фильм "Ты меня любишь?".
- "Лучшая мужская роль" – Константин Темляк за роль в фильме "БожеВильные".
- "Лучший короткометражный игровой фильм" (имени Ю. А. Минзянова) – фильм "Черничное лето".
- "Лучший короткометражный документальный фильм" – фильм "Там, где заканчивается Россия".
- "Лучший сериал" – документальный проект Homo amans.
- "Лучший документальный фильм" – "Фарфоровая война".
- "Открытие года" – режиссер Мария Стоянова.
- "Лучшая режиссерская работа" (им. Ю. Г. Ильенко) – Тарас Томенко за фильм "Дом "Слово": Бесконечный роман".
- "Лучший фильм" – "Дом "Слово": Бесконечный роман".
Что известно о "Золотой юле"?
"Золотая юла" присуждается за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа.
Премию основала Украинская киноакадемия в 2017 году, а первое вручение наград состоялось 20 апреля того же года в Fairmont Grand Hotel Kyiv.
Победителей определяют члены Украинской киноакадемии – проходит двухэтапное голосование.