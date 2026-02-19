Олександр Рудинський вперше назвав свій найбільший гонорар: про яку суму йдеться

Мабуть, немає людини, яка б не знала цього рудоволосого, харизматичного хлопця. Це Олександр Рудинський – український актор театру та кіно.

Він активно знімається в українських серіалах і має досвід роботи за кордоном. У проєкті "55 за 5" у "Ранку у великому місті" Олександр Рудинський зізнався, яким був його найбільший гонорар.

Яким був найбільший гонорар Олександра Рудинського?

Олександр Рудинський поділився, що свій найбільший гонорар отримав за роботу в міжнародному проєкті Декамерон. Це стрічка від Netflix – американська чорна комедія, прем'єра якої відбулася в липні 2024 року.

Олександр Рудинський розповів, що за один знімальний день тоді отримав 2500 євро. У серіалі "Декамерон" актор зіграв роль однорукого бандита.

Олександр Рудинський у проєкті "55 за 5": дивіться відео онлайн

Найновіші фільми та серіали з Олександром Рудинським

Попри свій доволі молодий вік, Олександр Рудинський зіграв у великій кількості фільмів та серіалів. Найновішими в Україні є такі стрічки:

"Тиха Нава",

"Ховаю колишню",

"Повернення".

Крім того, актора можна побачити у таких стрічках:

"Перші ластівки",

"Камінь, папір, ножиці",

"Збори ОСББ",

"Дві сестри",

"Найкращі вихідні",

"Бурштинові копи",

"Малевич" та інших.

Обирайте стрічку для перегляду та занурюйтеся у вишукану гру українського актора Олександра Рудинського.