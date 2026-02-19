Він активно знімається в українських серіалах і має досвід роботи за кордоном. У проєкті "55 за 5" у "Ранку у великому місті" Олександр Рудинський зізнався, яким був його найбільший гонорар.
Радимо Уже не "Белла Віта": в Україні вийде ще одна 4-серійна мелодрама
Яким був найбільший гонорар Олександра Рудинського?
Олександр Рудинський поділився, що свій найбільший гонорар отримав за роботу в міжнародному проєкті Декамерон. Це стрічка від Netflix – американська чорна комедія, прем'єра якої відбулася в липні 2024 року.
Олександр Рудинський розповів, що за один знімальний день тоді отримав 2500 євро. У серіалі "Декамерон" актор зіграв роль однорукого бандита.
Олександр Рудинський у проєкті "55 за 5": дивіться відео онлайн
Найновіші фільми та серіали з Олександром Рудинським
Попри свій доволі молодий вік, Олександр Рудинський зіграв у великій кількості фільмів та серіалів. Найновішими в Україні є такі стрічки:
- "Тиха Нава",
- "Ховаю колишню",
- "Повернення".
Крім того, актора можна побачити у таких стрічках:
- "Перші ластівки",
- "Камінь, папір, ножиці",
- "Збори ОСББ",
- "Дві сестри",
- "Найкращі вихідні",
- "Бурштинові копи",
- "Малевич" та інших.
Обирайте стрічку для перегляду та занурюйтеся у вишукану гру українського актора Олександра Рудинського.