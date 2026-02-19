Он активно снимается в украинских сериалах и имеет опыт работы за рубежом. В проекте "55 за 5" в "Утре в большом городе" Александр Рудинский признался, каким был его самый большой гонорар.
Каким был самый большой гонорар Александра Рудинского?
Александр Рудинский поделился, что свой самый большой гонорар получил за работу в международном проекте Декамерон. Это лента от Netflix – американская черная комедия, премьера которой состоялась в июле 2024 года.
Александр Рудинский рассказал, что за один съемочный день тогда получил 2500 евро. В сериале "Декамерон" актер сыграл роль однорукого бандита.
Александр Рудинский в проекте "55 за 5": смотрите видео онлайн
Самые новые фильмы и сериалы с Александром Рудинским
Несмотря на свой довольно молодой возраст, Александр Рудинский сыграл в большом количестве фильмов и сериалов. Самыми новыми в Украине являются такие ленты:
- "Тихая Нава",
- "Прячу бывшую",
- "Возвращение".
Кроме того, актера можно увидеть в таких лентах:
- "Первые ласточки",
- "Камень, бумага, ножницы",
- "Собрание ОСМД",
- "Две сестры",
- "Лучшие выходные",
- "Янтарные копы",
- "Малевич" и других.
