Он активно снимается в украинских сериалах и имеет опыт работы за рубежом. В проекте "55 за 5" в "Утре в большом городе" Александр Рудинский признался, каким был его самый большой гонорар.

Каким был самый большой гонорар Александра Рудинского?

Александр Рудинский поделился, что свой самый большой гонорар получил за работу в международном проекте Декамерон. Это лента от Netflix – американская черная комедия, премьера которой состоялась в июле 2024 года.

Александр Рудинский рассказал, что за один съемочный день тогда получил 2500 евро. В сериале "Декамерон" актер сыграл роль однорукого бандита.

Александр Рудинский в проекте "55 за 5": смотрите видео онлайн

Самые новые фильмы и сериалы с Александром Рудинским

Несмотря на свой довольно молодой возраст, Александр Рудинский сыграл в большом количестве фильмов и сериалов. Самыми новыми в Украине являются такие ленты:

"Тихая Нава",

"Прячу бывшую",

"Возвращение".

Кроме того, актера можно увидеть в таких лентах:

"Первые ласточки",

"Камень, бумага, ножницы",

"Собрание ОСМД",

"Две сестры",

"Лучшие выходные",

"Янтарные копы",

"Малевич" и других.

Выбирайте ленту для просмотра и погружайтесь в изысканную игру украинского актера Александра Рудинского.