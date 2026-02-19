Он активно снимается в украинских сериалах и имеет опыт работы за рубежом. В проекте "55 за 5" в "Утре в большом городе" Александр Рудинский признался, каким был его самый большой гонорар.

Каким был самый большой гонорар Александра Рудинского?

Александр Рудинский поделился, что свой самый большой гонорар получил за работу в международном проекте Декамерон. Это лента от Netflix – американская черная комедия, премьера которой состоялась в июле 2024 года.

Александр Рудинский рассказал, что за один съемочный день тогда получил 2500 евро. В сериале "Декамерон" актер сыграл роль однорукого бандита.

Самые новые фильмы и сериалы с Александром Рудинским

Несмотря на свой довольно молодой возраст, Александр Рудинский сыграл в большом количестве фильмов и сериалов. Самыми новыми в Украине являются такие ленты:

  • "Тихая Нава",
  • "Прячу бывшую",
  • "Возвращение".

Кроме того, актера можно увидеть в таких лентах:

  • "Первые ласточки",
  • "Камень, бумага, ножницы",
  • "Собрание ОСМД",
  • "Две сестры",
  • "Лучшие выходные",
  • "Янтарные копы",
  • "Малевич" и других.

Выбирайте ленту для просмотра и погружайтесь в изысканную игру украинского актера Александра Рудинского.