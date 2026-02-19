Это четырехсерийная мелодрама "Мелкий птенец". Проект создан командой, которая работала над сериалом "Мама" и фильмом "Юрик". В материале 24 Канала узнаете больше о новой украинской премьере.

Смотрите также Тот самый Лаврин из "Поймать Кайдаша": где сейчас Григорий Бакланов и что известно о его семье

Что известно о премьере сериала "Мелкий птенец"?

Премьера этой короткометражной ленты состоится 21 февраля 2026 года.

"Мелкий птенец" – это история о том, как в момент полного разрушения приходится заново собрать себя. И найти в себе силу жить дальше – уже без иллюзий, но с надеждой.

В ролях: Анастасия Иванюк, Андрей Исаенко, Екатерина Школа, Павел Текучев, Евгений Ламах, Ярослав Шахторин, Олег Савкин, Лариса Руснак, Михаил Кришталь, Наталья Цыганенко, Екатерина Алексеева, Александр Ярема.

"Мелкий птенец": смотрите онлайн трейлер сериала

О чем сюжет сериала "Мелкая птичка"?

В центре сюжета – яркая и бескомпромиссная Алиса, которая накануне полномасштабной войны живет быстрой и успешной жизнью в большом городе. Карьера, тайный роман, ощущение контроля над собственной судьбой – все рушится в одну ночь: измена, неожиданное предложение другой женщине и звонок от матери со словами "Дочка, началась война".

Вынужденный переезд в маленький южный городок становится для нее бегством от боли, но одновременно возвращает к давним воспоминаниям, семейных тайн и людей, которых она когда-то не замечала.

Какой еще украинский сериал вышел недавно?

Пока вы в ожидании премьеры сериала "Мелкая птица", можете посмотреть украинский четырехсерийный сериал "Белла Вита".

Премьера этой мелодрамы состоялась 14 февраля 2026 года – специально ко Дню всех влюбленных.

Главные роли в сериале сыграли Сергей Стрельников, Полина Василиса, Ирина Гришак и Григорий Бакланов. Ленту можно посмотреть онлайн бесплатно на украинском языке на сайте телеканала СТБ.

Сюжет разворачивается вокруг талантливого дизайнера свадебных платьев и самовлюбленного, нелюдимого и принципиального бизнесмена. Это история о том, что от настоящей ненависти до большой любви бывает всего лишь один шаг