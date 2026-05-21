Если же вы планируете провести этот день дома и никуда не выходить, обратите внимание на колоритный украинский сериал, который прекрасно дополнит атмосферу праздника. В материале 24 Канала рассказываем больше о сериале "Сага".

"Сага" – украинский сериал, который надо смотреть в День вышиванки

"Сага" – украинский драматический сериал, который идеально подойдет для просмотра в День вышиванки. Ведь эта история охватывает немало выдающихся событий украинской истории ХХ века: войны, революции, Голодомор, сталинские репрессии, оккупацию Киева в 1941 году, взрыв на Чернобыльской АЭС, распад СССР, провозглашение Независимости Украины, Оранжевую революцию и Евромайдан.

"Сага": смотрите онлайн трейлер сериала

В центре сюжета – история семьи Казаков, которая на протяжении ста лет становится свидетелем самых болезненных и важных моментов украинской истории. Это взгляд на судьбы обычных людей сквозь призму масштабных исторических событий. Героям приходится принимать непростые решения, выбирая между любовью к близким и долгом перед страной, между верностью себе и собственными идеалами.

Что интересно знать о сериале "Сага"?

Этот сериал станет отличным выбором для просмотра в особый для Украины день. Премьера "Саги" состоялась в 2020 году – сериал выходил с 5 по 12 октября.

Режиссером проекта стал Дмитрий Лактионов. Над сценарием работали Татьяна Гнедаш, Оксана Андреева, Наталья Яникишина, Ирина Чернова и Евгений Бургелов, а оператором стал Михаил Марков.

Лента состоит из 12 эпизодов. В рейтинге IMDb сериал получил 8.4 из 10 баллов.

Интересный факт, который особенно символично вспомнить в День вышиванки: в съемках сериала приняли участие около 300 украинских актеров, для которых создали более 500 уникальных костюмов. Более того, самому молодому актеру на момент съемок было всего полгода.



В сериале снялись актеры: Ада Роговцева, Ольга Сумская, Наталка Денисенко, Дарья Плахтий, Александра Лютая, Лилия Цвеликова, Игорь Пазич, Григорий Бакланов, Яков Кучеревский, Алина Коваленко, Элина Липова, Виктор Сарайкин, Владимир Миняйло, Александр Соколов, Андрей Мостренко и многие другие.

