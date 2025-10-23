Олександр Рудинський чесно прокоментував рішення Цимбалюка піти на "Холостяк"

Олександр Рудинський та Тарас Цимбалюк разом знімалися у новому українському серіалі під назвою "Сім'я по неділях". Прем'єра відбудеться вже зовсім скоро,

А поки всі з нетерпінням очікують, в ефірі можна подивитися першу вечірку шоу "Холостяк", у якому Тарас Цимбалюк – головний герой. У матеріалі 24 Каналу, з посиланням на інтерв'ю, зазначено, що Олександр Рудинський сказав про таке рішення колеги.

Що сказав Рудинський про рішення Цимбалюка піти на "Холостяк"?

Олександр Рудинський, який працював на знімальному майданчику з Тарасом Цимбалюком, прокоментував його рішення шукати кохання на популярному шоу "Холостяк". Він зазначив, що Тарас – дорослий чоловік, старший за нього на шість-сім років, тому сам приймає рішення і відповідає за себе.

Ми багато знімалися разом, і, чесно, іноді не могли закінчити дубль – просто розсипалися від сміху,

– поділився актор.

Що відомо про серіал, у якому Рудинський знімався з Цимбалюком?

Тарас Цимбалюк та Олександр Руденський спільно знімалися в українському серіалі під назвою "Сім'я по неділях". Окрім них, у цій стрічці також зіграли Віталіна Біблів, Остап Ступка, Євген Лісничий, Анастасія Іванюк та інші.

Це українська комедійна стрічка про сім'ю, яка змушена збиратися щонеділі, щоб батько, який 20 років провів на заробітках, міг компенсувати втрачений час. Та замість романтизованих сімейних цінностей ці зустрічі перетворюються на комічні побутові ситуації.

За словами творців, ця історія обіцяє бути напрочуд теплою й світлою, здатною об'єднати за переглядом усю родину.