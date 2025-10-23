Александр Рудинский честно прокомментировал решение Цимбалюка пойти на "Холостяк"

Александр Рудинский и Тарас Цимбалюк вместе снимались в новом украинском сериале под названием "Семья по воскресеньям". Премьера состоится уже совсем скоро.

А пока все с нетерпением ожидают, в эфире можно посмотреть первую вечеринку шоу "Холостяк", в котором Тарас Цимбалюк – главный герой. В материале 24 Канала, со ссылкой на интервью, указано, что Александр Рудинский сказал о таком решении коллеги.

Что сказал Рудинский о решении Цимбалюка пойти на "Холостяк"?

Александр Рудинский, который работал на съемочной площадке с Тарасом Цимбалюком, прокомментировал его решение искать любовь на популярном шоу "Холостяк". Он отметил, что Тарас – взрослый мужчина, старше его на шесть-семь лет, поэтому сам принимает решения и отвечает за себя.

Мы много снимались вместе, и, честно, иногда не могли закончить дубль – просто рассыпались от смеха,

– поделился актер.

Что известно о сериале, в котором Рудинский снимался с Цимбалюком?

Тарас Цимбалюк и Александр Руденский совместно снимались в украинском сериале под названием "Семья по воскресеньям". Кроме них, в этой ленте также сыграли Виталина Библив, Остап Ступка, Евгений Лесничий, Анастасия Иванюк и другие.

Это украинская комедийная лента о семье, которая вынуждена собираться каждое воскресенье, чтобы отец, который 20 лет провел на заработках, мог компенсировать потерянное время. Но вместо романтизированных семейных ценностей эти встречи превращаются в комические бытовые ситуации.

По словам создателей, эта история обещает быть удивительно теплой и светлой, способной объединить за просмотром всю семью.