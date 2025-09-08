Відомий український актор Олексій Вертинський відверто зізнався, чому не спілкувався із сином Антоном впродовж 40 років. Він розповів про проблеми у стосунках із колишньою коханою Ольгою, яка повпливала на такий розвиток подій.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інтерв'ю Олексія Аліні Доротюк. У матеріалі дізнається, що сказав актор.

Чому Олексій Вертинський не спілкувався з сином впродовж 40 років?

Олексій Вертинський зізнався, що його шлюб з колишньою Ольгою зазнав серйозних випробувань через амбіції обох. Ексдружина прагнула жити з батьками, не хотіла залишатися вдома з дитиною та присвячувати себе вихованню сина, а мріяла про сцену. Сам актор також мусив віддавати більшість часу театру, адже цим заробляв на життя.

У результаті подружжя розлучилося, а Ольга обмежила спілкування сина з батьком. Щобільше, вона змінила його прізвище, і до школи хлопчик пішов не як Вертинський, а як Ровіцький.

Інтерв'ю Олексія Вертинського: дивіться відео онлайн

За словами Олексія, лише два роки тому син несподівано зателефонував йому, і вони вперше за довгий час розмовляли цілу годину. Наприкінці розмови хлопець запропонував залишитися друзями, однак батько відмовив, пояснивши, що не вірить у справжню дружбу.

Нині донька актора Ксенія підтримує зв'язок із братом Антоном, тоді як сам Вертинський спілкується з ним не дуже активно. Водночас він пам'ятає про день народження сина, а Антон завжди готовий допомогти сім'ї у складні моменти.

Хто такий Олексій Вертинський?